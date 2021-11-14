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Как Европа ответит на китайский Шелковый путь

  • 14.11.2021, 21:38
Как Европа ответит на китайский Шелковый путь

Брюссель собирается реализовать стратегию «глобальный шлюз».

Еврокомиссия намерена увеличить внешнеполитический вес ЕС с помощью специальной программы по поддержке важных инфраструктурных проектов. Согласно плану, Брюссель выделит €40 млрд на развитие проектов, связанных со строительством трасс, железных дорог и созданием информационных каналов. Таким образом в ЕС намереваются дать ответ на китайский экономический проект «Шелковый путь». Об этом пишет немецкое издание Handelsblat.

Финансовые вложения в инфраструктурные проекты станут центральной частью новой стратегии «глобальный шлюз», которую Еврокомиссия представит на следующей неделе, пишет Handelsblatt. При этом издание отмечает, что в ориентировочном плане Еврокомиссии нет ни одного конкретного проекта, не сформулированы конкретные геополитические приоритеты, а также не написано о системном противостоянии с Китаем. Вместе с тем, очевидно, что эта инициатива направлена против КНР, подчеркивает издание.

Как отмечает Handelsblatt, в свое время Пекин заполнил оставленные странами Запада пустоты и создал собственную зону влияния, которая простирается до самой Европы. Китай расширяет свое присутствие даже в Германии: к примеру, в сентябре этого года китайская транспортная компания Cosco купила в Гамбурге разгрузочный терминал за €100 млн.

Эти шаги вызвали беспокойство в Берлине: в отчете МИД ФРГ отметили, что КНР использует проект «Шелковый путь» для увеличения своего глобального политического влияния, а также для изменения на свой манер глобальных норм и стандартов. Кроме того, европейские компании опасаются нечестной конкуренции со стороны китайского бизнеса, получающего государственную поддержку. В связи с этим союз немецкой промышленности уже давно выступает в поддержку создания европейского глобального инфраструктурного проекта.

При этом в ориентировочном плане Еврокомиссии ничего не говорится о самом важном экономическом вопросе, пишет Handelsblatt: как именно европейские компании будут включены в инфраструктурный проект ЕС. Как отмечает издание, €40 млрд гарантий слишком мало, чтобы конкурировать с Шелковым путем. Впрочем, в Брюсселе намекают, что в ближайшие годы станут доступны дополнительные инвестиции: кроме того, у ЕС в распоряжении есть субсидии из бюджета.

Как отмечает Handelsblatt, текущий документ еще можно улучшить. При этом издание приводит слова одного европейского дипломата, который заявил, что план является «упущенным шансом и сильным ударом по геополитическим амбициям Урсулы фон дер Ляйен».

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