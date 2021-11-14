Латвия начала незапланированные военные учения у границы с Беларусью 2 14.11.2021, 21:42

6,204

Учения продлятся до 12 декабря.

На этих выходных на юго-востоке Латгале (приграничная область Латвии) начались масштабные военные учения The Decisive Point, сообщает Delfi.

Учения с участием четырех бригад Земессардзе (национальная гвардия Латвии. — прим.) продлятся до 12 декабря. Их цель — проверка совместного сотрудничества, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений. Об учениях предупредили государства-члены ОБСЕ, в том числе Беларусь и Россию.

О количестве военных, задействованных в учениях, рассказал министр обороны Артис Пабрикс в интервью Латвийскому телевидению — это примерно 3000 представителей НВС. Пабрикс так прокомментировал причины начала учений: «Я просил объявить о начале военных учений в Латгале, чтобы и наши белорусские коллеги, если их можно так называть, знали, что это не просто так», — сказал он журналистам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».