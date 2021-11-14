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Нелегалов обеспечивают дровами, а белорусы топят печи остатками

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  • 14.11.2021, 21:57
  • 12,834
Нелегалов обеспечивают дровами, а белорусы топят печи остатками

Людям приходится ждать выполнения заявок.

За четверо суток «Гродненский лесхоз» отвез на границу 340 кубометров дров. В это время белорусы топят свои дома остатками и ждут выполнения заявок, сообщают гродненские СМИ.

Кроме гродненского лесхоза, в обслуживании незаконных мигрантов задействованы еще два лесхоза области.

– На сегодняшний день лесхоз полностью справляется с объемом поставок в лагерь. Также помощь оказывают Скидельский и Волковысский лесхозы, – сказал Виталий Яшкин директор «Гродненского лесхоза».

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