Нелегалов обеспечивают дровами, а белорусы топят печи остатками 4 14.11.2021, 21:57

12,834

Людям приходится ждать выполнения заявок.

За четверо суток «Гродненский лесхоз» отвез на границу 340 кубометров дров. В это время белорусы топят свои дома остатками и ждут выполнения заявок, сообщают гродненские СМИ.

Кроме гродненского лесхоза, в обслуживании незаконных мигрантов задействованы еще два лесхоза области.

– На сегодняшний день лесхоз полностью справляется с объемом поставок в лагерь. Также помощь оказывают Скидельский и Волковысский лесхозы, – сказал Виталий Яшкин директор «Гродненского лесхоза».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».