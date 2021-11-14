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Экс-спикер верховной Рады Украины ответил, может ли он быть президентом

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  • 14.11.2021, 22:21
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Экс-спикер верховной Рады Украины ответил, может ли он быть президентом

У Дмитрия Разумкова довольно высокий уровень поддержки среди украинцев.

Экс-спикер парламента, а ныне народный депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал 14 ноября в эфире телеканала "Прямий", готов ли он стать президентом Украины.

"Я готовлюсь к любым вызовам, которые будут стоять передо мной. Я всегда серьезно подходил к любому процессу, в котором принимаю участие, и к любым должностям, которые занимал и занимаю. Надеюсь, в дальнейшем, если будет поддержка людей, буду двигаться в этом направлении, – сказал Разумков. – Я не буду меняться в плане принципов и ценностей, но в профессиональном плане буду дальше учиться, готовиться и, надеюсь, качественно выполнять свою работу. А смогу ли я это делать – это будет ответ людей, которые поддержат или не поддержат".

То есть "потенциально – да", добавил нардеп.

Согласно данным опроса, проведенного 4–9 ноября Социологической группой "Рейтинг", Разумков занимает пятое место в президентском рейтинге. Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, нардепа поддержали бы 8,8% граждан, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Лидер президентского рейтинга – действующий глава государства Владимир Зеленский (21,8%), отмечает "Гордон".

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