«Ник и Майк»: Нацбанк стал вытворять абсолютную дичь 1 14.11.2021, 22:55

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Самое время забрать деньги из банков, если они еще там.

Telegram-канал «Ник и Майк», который специализируется на инсайдах из госаппарата, призвал белорусов забирать свои денежные вклады:

— В дополнение к банковским раскладам. Автор телеграм-канала «Кладовая любителя статистики» в своем ФБ опубликовал скрины стоимости белорусских бондов. Они все синхронно пошли вниз. Причем выпуск 2020/31 (стоимость ниже 84% от номинала) и 2020/26 (чуть больше 90% от номинала) добрались до исторического минимума.

Рынок чем и хорош: он всегда смотрит в будущее. А будущее у Беларуси туманное. Близится долговая ловушка.

Это очень хорошо разобрано в нескольких последних передачах «Экономика с Чалым» на «Белсате». Там содержится интересные инсайды о том, что Нацбанк сдался и вытворяет абсолютную дичь. Сейчас идет процесс активного накопления дисбалансов, которые непременно выльются в самый масштабный экономический кризис в истории Беларуси.

Самое время забрать деньги из банков, если они еще там. Понимаем, что читатели нашего канала наверняка деньги уже сняли. Однако попробуйте убедить своих родителей и знакомых. И пример с мигрантами может помочь объяснить всю неадекватность хунты.

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