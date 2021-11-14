Госдеп США высказался о ситуации на границе Беларуси и Польши 1 14.11.2021, 22:42

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Госсекретарь Блинкен высказал Польше полную поддержку.

Вашингтон выражает поддержку Варшаве в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Американская сторона заявила, что Минск подрывает безопасность, сеет раздор и отвлекает внимание от действий России.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье руководителем пресс-службы Госдепартамента США Недом Прайсом.

В нем сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневым Рау. "Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку Польши Соединенными Штатами перед лицом циничной эксплуатации уязвимых мигрантов режимом Лукашенко", - говорится в документе. "Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - заявил Прайс.

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