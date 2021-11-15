Ирак организует первый эвакуационный рейс из Беларуси 12 15.11.2021, 8:02

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Также Багдад ведет переговоры о блокировании транзита своих граждан в Беларусь.

Правительство Ирака проводит расследование использования иракских граждан для провоцирования миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС. 18 ноября состоится первый эвакуационный рейс для желающих вернуться на родину из Беларуси, заявил официальный представитель МИД Ахмед ас-Сахаф, передает Национальное информационное агентство Ирака.

«Министерство иностранных дел Ирака приняло пакет мер по отслеживанию гуманитарной ситуации иракцев на границе между Беларусью и Польшей, ситуация является чувствительной, продолжает развиваться и создает новые кризисы», — сказал пресс-секретарь МИД этой страны.

Он сообщил, что глава МИД Ирака несколько раз контактировал со своими коллегами из ЕС для обсуждения сложившейся ситуации. Ранее сообщалось об отзыве разрешения на работу почетного консула Беларуси в Багдаде и прекращении прямого авиасообщения с Беларусью.

«МИД Ирака возглавляет правительственный комитет более высокого уровня, который занимается расследованием дела и принял решение прекратить прямые рейсы из Ирака в Беларусь», — напомнил Ахмед ас-Сахаф и добавил, что многие иракцы добираются до Беларуси через третьи страны: Турцию, Катар, Эмираты и Египет. С ними идут переговоры по блокированию такого транзита. Турция уже согласилась ограничить перемещения граждан Ирака.

В МИД Ирака смогли отследить судьбу 571 гражданина, однако полной информации о числе иракцев на границе Беларуси и ЕС нет — многие не желают возвращаться на родину, отметил Ахмед ас-Сахаф.

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