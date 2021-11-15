На белорусских предприятиях идут чистки под видом «оптимизации» 15 15.11.2021, 8:19

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илюстрационное фото

Отсидеться не получится.

Продолжаются чистки в «Белавиа», пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Новая волна коснулась более 50 человек только в одном подразделении. Многие из них являются высококлассными специалистами, которых сложно заменить. Уровень и качество летного и технического обслуживания вызывает очень большие опасения.

В РУП «Стройтехнорм» к увольнению 15 человек. Под пресс попала женщина, которая одна воспитывает двоих детей. У другой - ребенок-инвалид. Но хунте плевать на все и на всех. сем на все плевать.

Чистки проходят и в Национальной библиотеке. Официально – оптимизация штата, но по факту избавление от идеологически неправильных сотрудников. Среди сокращаемых хватает тех, кто выполнял большой объем работы и мог бы приносить пользу библиотеке в будущем. Но в организации создаются такие условия, чтобы сокращаемые сотрудники не могли претендовать на другие должности.

Большая чистка на «Коммунарке». После того, как в сентябре директором стал ябатька Анюховский, который является членом Совета Республики по совместительству. В прошлом занимал разные должности на ликеро-водочном заводе «Придвинье».

В списках на увольнение больше 300 человек (при общей численности работников 1453). Некоторых уже уволили, некоторым дают возможность отработать до 31 декабря.

Причем это уже вторая волна увольнений. Весной было уволено около 20 человек. В том числе женщина, которая работала на предприятии 40 (!) лет.

В «Белинвестбанке» - Северная Корея. Сменился Наблюдательный совет, из этого органа управления ушли 3 человека: Тананко (независимый директор, за активное участие в массовых мероприятиях), Фейферас и Кожемякина (как иностранные агенты Литвы и России соответственно). Председатель правления Бриштелев (протеже Ермаковой) показательно активен в репрессиях. Из последних увольнений: зампред Андрей Сокирко, руководитель контакт-центра Надежда Гуз. Помогают оказывать давление экс-сотрудники ДФР, которые нынче при должностях в банке – Еремин и Позняк.

В отделении «Беларусбанка» в Иваново нужно сократить 3,5 ставки. Уволили уже троих, но это только 2,1 ставки. Значит, будут еще увольнения. Забавно, что в другом отделении «Беларусбанка» с работников берут подписки о том, что они не будут устанавливать Telegram на телефон. При этом отметим, что у банка есть своя группа в данном мессенджере.

В Полоцких электросетях список на увольнение насчитывает 20 человек. Однако пока репрессии в ход не пошли.

Затронули увольнения и Таможенный комитет. Под нож попали не только те, кто подписался за не того кандидата, но и те, кто не оставил подпись на нужного и единственного правильного.

Произведена чистка в редакции газеты «Могилевские ведомости». Уволены два журналиста: Елена Алешкова, которая открыто отказалась связываться с провластными текстами и мероприятиями и Андрей Латушко (двоюродный брат Павла Латушко). Также вызывались на разговор еще несколько сотрудников, один из которых переходит на работу в другое СМИ.

В ПУ «Рогачевгаз» уволили сотрудника за активность в соцсетях. Несколько последних лет работал на руководящей должности, а общий стаж на предприятии 15 лет. За отказ писать заявление по соглашению сторон угрожали 15 сутками и последующим увольнением за прогулы.

Поступают тревожные сведения по строительным и проектным организациям. Если у вас есть детали по этим предприятиям или по любым другим – милости просим в бот.

И не забываем, что главная наша сила – солидарность. Не давайте увольнять коллег. Помните, что придут за всеми. Отсидеться не получится. Хунта боится, если за одного уволенного заступится весь цех.

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