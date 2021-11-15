Поставщики мигрантов показательно рвут все контакты с Лукашенко 21 15.11.2021, 12:27

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Нелегалы становятся серьезной проблемой для Минска.

Telegram-канал "CYNIC" подвел промежуточные итоги гибридных атак Лукашенко на границе НАТО.

1) Попытка прорыва - это игра all in. Именно поэтому в нем будет участвовать максимально возможное число туристов, поскольку "долгая игра" в действительности представляет собой серьезную проблему в планировании, финансировании и гарантии успеха. Если в течение 2 недель не реализовать успешный прорыв, то он не сможет быть реализован вообще без дальнейшего взаимодействия через "зимний лагерь", который будет похож на чумной барак.

2) Для провокации туристов частично вооружили. Это, скорее всего, вызвано тем, что провокацию должны (в случае успеха самого плана, конечно) реализовать люди "надежные". В любом случае, нападение на самих белоруских силовиков со стороны туристов естественно недопустимо, поэтому избитым людям, у которых забрали деньги и личные вещи, никто ничего раздавать не будет.

3) Провокации невозможно осуществлять периодически. Это эмоционально не работает - каждый провал ведет к росту апатии, поэтому план периодически долбиться во все границы не имеет шансов на успех. Или сейчас (в течение ноября), или никогда.

4) Информацию о том, что "мигрантов встретят на границе", активно распространяли лица из группы "Системная правозащита". Именно на них ссылаются "очень независимые" РИА и прочие новостные ресурсы. Сама "Системная правозащита" принадлежит некому Д. Б. (Сонар), известного своей особой лояльностью властям. То есть это подтверждает контролируемость и системность вброса.

5) Состоялся "созвон" Макея и Борреля. Пропагандисты сами выдали все подробности встречи, рассказав про то, что целью звонка было прекращение использования мигрантов в качестве оружия. Они, конечно, попытались сослаться на Польшу, но в некоторых случаях лучше молчать, особенно когда Европа ставит ультиматум. Макей, конечно, обрадовался, что ему удалось поговорить с представителем цивилизованного Запада, но нам так и не сообщили - кто звонил первым. А ведь это важно - взять инициативу звонка и просто ответить на звонок - это разный уровень "игры". Стоит отметить, что никакого прямого контакта с Лукашенко никто не будет строить. Все переговоры ведутся через Москву (эту информацию нам подтверждают систематические звонки Меркель Путину). Но и этот путь вскоре будет закрыт - неэффективен.

6) Видя риск "долгой игры", власти начали задумываться о том, что необходимо обеспечить "ночлег" для тех, кого могут убить условия на границе. В приграничной зоне обильно среди местного населения начинают ходить слухи, что туристов планируют в добровольно-принудительном порядке располагать у лиц пожилого возраста, одиноких и бездетных. Пока официального подтверждения мы не имеем, но цель слухов, как мне кажется, состоит в том, чтобы проверить, возможен ли всплеск недовольств после такого решения о "великом переселении народов". Так что все отнюдь не беспочвенно.

7) Лукашенко через пропагандистов продолжает утверждать, что отключит трубу Ямал-Европа, чтобы "Европа замерзла". Причем это повторяют неоднократно - в конце каждого материала, хотя Европа не замерзнет - трубы газом заполнены, придется экономить несколько процентов. Это несерьезные угрозы, которыми намеренно бьют в восточную сторону, а не в западную - прямо по Путину, который отнекивается от Лукашенко в прямом эфире.

8) Лукашенко, к тому же, втягивает Путина в войну с НАТО, хотя тому нужна только эскалация - вот попугать техникой советской сборки, убить двух парашютиста и спрятаться в норке - это рабочий план, а реально противостоять НАТО никто (кроме Лукашенко) не собирается. Но Лукашенко клянчит деньги, угрожая войной (точнее поражением в ней), чтобы из "бункера" долетела весточка

9) Польша продолжает задумываться о перекрытии всех железнодорожных путей, что существенно ударит не по Беларуси, а по России и Китаю. Воздерживающийся от прямых контактов Си чувствует токсичность среды...

10) С Лукашенко практически полностью разорвали контакт все восточные поставщики мигрантов. Вызвано это риском попасть под санкции. Показательно рвут контакт турки и курды.

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