Китай запретил ввоз продуктов из России 14 15.11.2021, 8:28

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В прошлом году китайские власти уже приостановили импорт российской рыбы.

Китай закрыл границу для ввоза продовольственных товаров из России, ссылаясь на вспышку Covid-19 и угрозу завоза вируса в страну, пишет finanz.ru.

9 ноября власти Автономного района Внутренняя Монголия, на территории которого находится погранпереход Забайкальск - Маньчжурияобъявили о приостановке импорта через все пункты пропуска товаров так называемой холодовой пищевой цепи, а также прочей продукции.

Как сообщает «Хулун Буир Жибао, решение было принято местным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией для «дальнейшего усиления контроля». Управлениям коммерции, надзора за рынком, здравоохранения, общественной безопасности было предписано «налагать правовые санкции» на компании, которые будут ввозить продукты во время действия запрета.

Спустя день - 10 ноября - об ограничениях объявили власти города Суйфэньхэ, который также находится на границе с Россией.

Как сообщило торгпредство РФ В КНР, через железнодорожный пункт пропуска перестали пропускать расфасованные продукты. Исключение было сделано лишь для зерна и других «сыпучих грузов».

Через автомобильный пункт пропуск «Пограничный - Суйфэньхэ» китайская таможня перестала пропускать фуры с продуктами из России еще в конце октября, сообщает Logirus cо ссылкой на автоперевозчиков, работающих на этом направлении.

Причем о новых ограничениях транспортные компании узнали «де факто». Отстояв в очереди на погранпереходе, получив квоту на въезд в Китай, пройдя таможенное оформление на российской границе, фуры с российскими печеньем, конфетами и другими продуктами «получили от ворот поворот» уже на складе временного хранения в КНР, говорит источник издания.

Первые затруднения с ввозом продуктов в КНР у перевозчиков начали возникать более месяца назад, рассказывает руководитель Дальневосточного представительства Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Сергей Ремизов: китайские таможенники принимали груз, но его проверка могла длиться около месяца. Причем, ужесточение коснулось всех без исключения продуктов питания.

По оценке компании «Шатл-Логистик», всего через МАПП «Пограничный-Суйфэньхэ» курсировали порядка 250 фур, которые ввозили в Китай различные продовольственные товары. На другой стороне границы в поселке Суйфэньхэ работала зона свободной торговли, через которую работали импортеры, получая налоговые преференции от государства.

В прошлом году, ссылаясь на коронавирусные меры, китайские власти уже приостановили импорт российской рыбы.

После того, как были закрыты основные порты, включая Далянь и Циндао, поставки российской рыбы на некогда крупнейший рынок сбыта рухнули: за январь-октябрь они составили 243,1 тысячи тонн, что на 71% ниже, чем годом ранее.

И хотя рыболовам удалось переориентировать часть экспорта в Южную Корею и найти новые рынки сбыта в Африке, ситуация с поставками в Китай ударила по объемам добычи рыбы: собственных мощностей по переработке в России недостаточно, и улов снижается. По итогам года падение может составить 10%, оценивает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

На переговорах о торговле рыбой китайцы потребовали право бесплатно ловить рыбу в российских морях, рассказали РБК источники на рынке и Росрыболовсте.

По словам одного из них, вместо квоты 20 тысяч за плату, Китай запросил «100 тысяч тонн даром».

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