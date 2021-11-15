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БОР о кризисе на границе: Мы выбираем борьбу сейчас

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  • 15.11.2021, 8:39
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БОР о кризисе на границе: Мы выбираем борьбу сейчас

Не нужно откладывать ее на мифическое «потом».

На польско-беларуской границе полным ходом развивается ситуация под названием «ну мы же говорили», пишет Telegram-канал Белорусское объединение рабочих.

Когда Лукашенко только начинал играться с мигрантами, никто особенно всерьез это не воспринял. И вот оно, случилось. По последним данным (на момент написания материала) уже известно о том, что белорусские военные ищут добровольцев, которые согласятся штурмовать границу. Конфликта уже не избежать.

Пока мы с замиранием сердца смотрим за новостями, в политическом поле происходят закономерные вещи: обмен «любезностями» между сторонами и тихое, практически незаметное, стягивание российских военных к месту событий.

Когда полыхнет, мы в принципе можем спроецировать дальнейшее развитие событий. В случае ведения полномосштабного противостояния между сторонами, военные из России, преисполненные чувством долга, «защитят белорусов» и кризис быстро уляжется.

Произойдет это все до так называемого референдума, ведь на нем нужно будет отшлифовать и довести до конца все прежние договоренности, не вызывая при этом волны негатива со стороны белорусского народа в адрес России.

Велик риск, что после уже можно будет ничего не делать. Именно поэтому мы выбираем борьбу сейчас, а не откладываем ее на мифическое потом.

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