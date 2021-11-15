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Андрей Суздальцев: Белорусские силовики могут поднять мятеж

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  • 15.11.2021, 8:45
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Андрей Суздальцев: Белорусские силовики могут поднять мятеж

Лукашенко попал в яму, которую он выкопал для Евросоюза.

Около пограничного перехода «Брузги», под Гродно, вырос лагерь, который к пятнице 12 ноября приобрел характер гуманитарной катастрофы. По традиции, белорусские власти попытались переложить ответственность за собственноручно устроенный кошмар на Польшу и Евросоюз, но в итоге приступили к хотя бы частичному благоустройству захваченной территории, пишет российский политолог Андрей Суздальцев для сайта politoboz.com.

Иллюзий нет, Польша не пропустит мигрантов в Германию, за что Берлин очень благодарен Варшаве. Рекомендации ООН: вывозить мигрантов на Родину через минский аэропорт, белорусское руководство не примет.

Не хочет Лукашенко оставлять беженцев и в Беларуси. Ему может быть все равно, но силовики поднимут настоящий мятеж.

Можно ли считать, что Лукашенко попал в западню? Белорусский руководитель так не считает. Во-первых, он горд тем, что белорусская тема заняла первые строки мировых новостей. Во-вторых, он уверен, что его требования будут приняты, и в глазах Запада он будет легализирован. Надо только продержаться до момента, когда Путин решит проблему. Кроме того, в Минске уверены, что Брюссель все-таки пойдет на переговоры…

Лукашенко окружен сервильными «аналитиками», которые уже трубят о его победе. Правда, есть одна проблема: в Беларуси начинается климатическая зима.

С нашей стороны нет никаких сомнений: Лукашенко попал в яму, которую он выкопал для Евросоюза. Минску ничего не остается, как накапливать мигрантов и ждать удобного момента для продления «тропы Лукашенко» до Германии. Но в этом случае у Лукашенко остается только одна надежда, что он как-то выпутается из западни – содействие России. Если, конечно, Москва успеет до холодов.

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