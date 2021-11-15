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Чехия заявили о готовности помочь Польше в ситуации на границе с Беларусью

  • 15.11.2021, 8:53
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Чехия заявили о готовности помочь Польше в ситуации на границе с Беларусью

Прага заявила о полной солидарности с Варшавой.

Прага готова помочь Польше в урегулировании ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью. Об этом сообщил в воскресенье вечером на своей странице в Twitter министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

«Я разговаривал со своим польским коллегой Збигневом Рау. Мы обсудили ужасную ситуацию из-за беженцев, пытающихся проникнуть в ЕС на польско-белорусской границе. Я выразил нашу солидарность с Польшей и подтвердил нашу готовность оказать помощь, если возникнет необходимость», — отметил Кулганек.

В понедельник ситуация на польско-белорусской границе станет предметом обсуждения глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, а также стран Вышеградской группы - регионального объединения, в состав которого входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша.

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