Чехия заявили о готовности помочь Польше в ситуации на границе с Беларусью 15.11.2021, 8:53

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Прага заявила о полной солидарности с Варшавой.

Прага готова помочь Польше в урегулировании ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью. Об этом сообщил в воскресенье вечером на своей странице в Twitter министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

«Я разговаривал со своим польским коллегой Збигневом Рау. Мы обсудили ужасную ситуацию из-за беженцев, пытающихся проникнуть в ЕС на польско-белорусской границе. Я выразил нашу солидарность с Польшей и подтвердил нашу готовность оказать помощь, если возникнет необходимость», — отметил Кулганек.

В понедельник ситуация на польско-белорусской границе станет предметом обсуждения глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, а также стран Вышеградской группы - регионального объединения, в состав которого входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша.

I spoke with my Polish colleague @RauZbigniew. We discussed the dire situation on Poland-Belarus border. I expressed our solidarity with Poland and reiterated our readiness to help bilaterally if need be. Tomorrow we will continue discussing #Belarus at the #FAC and #V4 meeting. pic.twitter.com/o6Lfw9n6Gv — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) November 14, 2021

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