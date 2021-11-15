Доходность банковских вкладов начала падать 7 15.11.2021, 9:13

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Самое время забрать их.

Последнее время доходность по депозитам – и долларовым, и рублевым – только росла. Но это период закончился. Началось снижение ставок, которое может привести к оттоку вкладов.

Шесть последних месяцев на рублевых, и три последних месяца - на валютных срочных депозитах физических лиц росла доходность. Процентная ставка поднималась, что видно по среднему ее значению в банковской системе, пишет infobank.by.

Это объяснялось тем, что банкам требовались финансовые ресурсы для своей деятельности в условиях проводимой властями жесткой монетарной политики. Регулятор ограничивал рост национальной денежной массы в целях курсовой стабилизации и снижения девальвационных настроений.

С мая по сентябрь с каждым месяцем увеличивались процентные ставки по срочным рублевым депозитам, которые и так уже были высокие, двузначные. В результате в банки наконец понесли деньги на вклады в национальной валюте.

С учетом падения курса доллара в апреле-октябре, особенно сильно в октябре, на рублевых вкладах можно было заработать настолько большой долларовый доход, какого не было с 2012-14 годов.

Доходность валютных вкладов тоже резко – в разы – увеличилась. Ведь в условиях недостатка валютных средств были сняты верхние ограничения процентных ставок по вкладам в иностранной валюте. За июль-сентябрь процентная доходность долларовых вкладов выросла в 2,5-3 раза.

Средние октябрьские проценты по срочным депозитам в иностранной валюте, где основные – депозиты в долларах США, находятся на 5,5-летнем максимуме.

Но период подъема процентных ставок, как видно из новой статистики Нацбанка, уже подходит к концу: процентные ставки больше не растут, и даже падают.

В октябре фактически сложившаяся средняя по банковской системе Беларуси процентная ставка на новых срочных депозитах физических лиц в национальной валюте снизилась, и причем по всем видам вкладам.

Теперь ставка по депозитам составляет:

по всем – 16,77% годовых (после 17,44% в сентябре)

по отзывным – 11,29% годовых (после 11,82% в сентябре)

по безотзывным – 17,34% годовых (после 17,99% в сентябре).

В разрезе срока действия депозитного договора, фактическая средняя по банкам %-ставка по новым BYN-вкладам физлиц в октябре также упала – и по «длинным» и по «коротким»:

до востребования – 0,74% годовых

на срок до 1 года – 16,76% годовых (после 17,47% в сентябре)

на срок свыше 1 года – 16,82% годовых (после 17,34% в сентябре).

Очевидно, снижение ставок, особенно на рублевых срочных вкладах, продолжается и в ноябре. А в условиях роста курса доллара, что идет сейчас, снижение доходности рублевых депозитов физлиц может привести к возобновлению выноса населением денег из них.

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