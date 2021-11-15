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Регионы отворачиваются от Москвы

  • Telegram-канал «Сито Сократа»
  • 15.11.2021, 9:44
  • 10,950
Регионы отворачиваются от Москвы

Как Россия превращается в «федерацию упадка».

Путинская политика по отношению к регионам не отличается последовательностью. Федеральный центр уже не способен, либо не особо хочет поддерживать баланс интересов региональных элит, что вызывает дестабилизирующие импульсы, и вероятно будет иметь далеко идущие последствия для рыхлого многонационального образования, коим является современная Россия.

Самый спорный для «глубинного народа» вопрос: а имела ли смысл оккупация Крыма, которая привела к колоссальным потерям для бюджета страны. Каждый год полуостров высасывает около 2,3 млрд.$ бюджетных средств, или 20% от общего объема дотаций для всех регионов. С учетом капитальных трат Крым обходится вообще в 200 млрд. рублей в год, а санкции, наложенные на РФ, забирают еще 30 млрд. $ в год. Картина вызывает ропот и недоумение в умах многих россиян, и от былого победоносного запала не осталось и следа, ведь многие районы тыловой России, подобные Республике Алтай, Тыве или Калмыкии, в буквальном смысле прозябают. В лоне «русского мира» они стали печальными образцами экономического упадка и общественно-политической деградации.

Но, не Крымом единым, и не только денежный вопрос губит атмосферу путинской стабильности. Национальные республики все громче демонстрируют свое желание жить по своим правилам и законам, не особо обращая внимания на мнение московских бюрократов и силовиков, которые чересчур увлеклись поисками внешних врагов и готовятся воевать со всем миром. По этой части ощущается политика двойных стандартов со стороны Кремля. Где-то на проявления вольнодумства закрываются глаза, а где-то создаются условия для показательного бичевания. Разительно контрастируют в рамках данной полярной модели Чечня и Татарстан.

Действующему заправиле над чеченским народом Рамзану Кадырову, показалось мало того, что в республике все проникнуто культом его погибшего отца Ахмата Кадырова, и пора вообще полностью избавится от всего российско-советского наследия. Уже сейчас сотни улиц в чеченских населенных пунктах, так же как и масса учреждений, вплоть до детсадов носят имя Кадырова, однако в парламенте предлагают на этом не останавливаться и полностью избавиться от деятелей времен СССР. Поселки в черте города, а именно Калинина, Катаяма, Войково, Кирова и городок Маяковского переименуют в честь героев чеченского народа. На фоне того, что в Грозном уже есть улица нацистского коллаборациониста Авторханова, известного издателя газеты «Газават», выходившей под девизом: «Аллах над нами, а Гитлер с нами», но ФСБ как-то это не волнует. Помимо всего прочего кадыровцы задумали дерусифицировать Чечню в сфере культуры, и на уровне школьной программы вводятся предметы по изучению традиций и обычаев чеченского народа. Это масштабирование ТВ-проекта «Синмехаллаш» - «духовные ценности». Вот тебе бабушка и чеченский мир.

Пока чеченская мафия склоняет Кремль как хочет, тот пытается получить сатисфакцию за счет ущемления прав элит Татарстана. В Казани снова произошел демарш: местные депутаты единоросы, сопротивляются Госдуме, и не желают поддерживать решения центра о лишении главы субъекта федерации статуса «президента». Они стоят на том, что Минниханов должен сохранить данную должность, или обменять ее на какое-нибудь мусульманское титулование, к примеру «эмира» либо «мирзы». Чем так сказать не в духе традиций, как у кадыровцев. Закручивается тугой узел этно-национальных противоречий. Имеющиеся несправедливые подходы Кремля к регионам ведут страну к территориальному расколу. Как-то странно все выглядит: что дозволено Чечне, для Татарстана значит харам. Про остроту кризиса, попахивающего сепаратизмом, красноречиво говорят ноябрьские военные учения «Нерушимое братство-2021». По легенде военные освобождают населенный пункт от условных бандитов. Опять Казань придется брать…

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