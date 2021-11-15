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Политолог: Нужно закрыть поездки по миру для всей семьи Лукашенко

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  • 15.11.2021, 9:53
  • 17,282
Политолог: Нужно закрыть поездки по миру для всей семьи Лукашенко

Сына диктатора можно было арестовать в Катаре.

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что международные поездки для семьи Лукашенко должны быть закрыты. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале:

— 7 ноября Виктор Лукашенко встретился в Катаре с премьер-министром и главой МВД Катара шейх Халид бен Халифа бен Абдель Азиз Аль Тани.

Почему его не арестовали в Катаре? Потому что нет уголовного дела.

Необходимо открыть дело в одной из стран ЕС и подать документы на международный розыск для последующего ареста. Он соучастник преступлений своего отца.

Нужно закрыть поездки для всей семьи Лукашенко по миру. Включая не только его детей, но и всех внуков диктатора.

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