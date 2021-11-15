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Руководитель «Трибуны» — спортсменам-ябатькам: Готовы принять у себя дома парочку мигрантов?

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  • 15.11.2021, 10:45
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Руководитель «Трибуны» — спортсменам-ябатькам: Готовы принять у себя дома парочку мигрантов?
фото: anadolu agency

Новый тест на лояльность.

Руководитель Tribuna.com Максим Березинский в эфире «Маланка Медиа» поделился мнением о ситуации с нелегалами на границе Беларуси и Польши:

— Простой вопрос можно задавать людям, которые подписали провластное письмо: готовы ли вы к себе домой принять парочку мигрантов?

Если готовы, то вы проходите тест на лояльность. Если нет, то это повод задуматься, что может и предыдущие ваши слова, которые вы говорили о том, что никакого насилия не было, что во всем виноват Запад и «невероятные».

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