Руководитель «Трибуны» — спортсменам-ябатькам: Готовы принять у себя дома парочку мигрантов?11
- 15.11.2021, 10:45
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Новый тест на лояльность.
Руководитель Tribuna.com Максим Березинский в эфире «Маланка Медиа» поделился мнением о ситуации с нелегалами на границе Беларуси и Польши:
— Простой вопрос можно задавать людям, которые подписали провластное письмо: готовы ли вы к себе домой принять парочку мигрантов?
Если готовы, то вы проходите тест на лояльность. Если нет, то это повод задуматься, что может и предыдущие ваши слова, которые вы говорили о том, что никакого насилия не было, что во всем виноват Запад и «невероятные».