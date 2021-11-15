Врачи рассказали об изменившемся течении COVID-19 из-за дельта-штамма

Врачи рассказали об изменившемся течении COVID-19 из-за дельта-штамма7
- 15.11.2021, 10:49
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Снижение аппетита у заболевших может доходить до полного его отсутствия.
Врачи предупреждают, что при заражении COVID-19 заболевшие люди стали чаще жаловаться на гастроэнтерологические нарушения, включая тошноту и боль в желудке, пишет healthinfo.ua.
Статистически пищеварительные нарушения как симптом коронавирусной инфекции могут испытывать до 50,5 процентов заболевших. Врачи из Петербурга рассказали, как к сегодняшнему дню изменилась клиническая картина COVID-19, вызываемого заражением дельта-штаммом.
Одна из экспертов, терапевт Юлия Закиева (ММЦ «СОГАЗ»), сообщила, что дельта-штамм обладает свойством связываться с рецептором, расположенным в слизистой ткани, в том числе слизистой органов ЖКТ. Если заражение происходит именно таким образом, может возникать обманчивая картина пищеварительной инфекции.
«Если своей целью коронавирус «выбирает» желудочно-кишечный тракт, пациент страдает от потери вкуса и обоняния, диареи, тошноты, рвоты, боли в животе, снижения аппетита», - пояснила Закиева.
Врач добавила, что у человека, заболевающего COVID-19, сегодня перед появлением респираторных симптомов может возникать диарея, а снижение аппетита может доходить до полного его отсутствия, достигая стадии анорексии.
Медики отмечают, что тяжелым «пищеварительным» симптомам коронавируса подвержены в первую очередь люди с ослабленным, болезненным ЖКТ.