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Досрочные выборы в Болгарии выиграет созданная два месяца назад партия

  • 15.11.2021, 11:02
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Досрочные выборы в Болгарии выиграет созданная два месяца назад партия

Это уже третья в этом году попытка болгар избрать парламент.

Победителем досрочных парламентских выборов в Болгарии, вероятно, станет созданная только в сентябре центристская партия "Продолжаем перемены".

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Центризбиркома, обнародованные телеканалом NOVA.

По состоянию на 8 утра в Болгарии подсчитали 43% протоколов с избирательных участков, и партия "Продолжаем перемены" лидирует с результатом 25,9% голосов.

Второй идет партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бориса Бойкова – 21,42%. Третье место занимает партия турецкого меньшинства "Движение за права и свободы" – 13,79%, а партия "Есть такой народ" имеет 10,08% голосов.

В парламент также проходят Болгарская социалистическая партия – 9,99% голосов, партия "Демократическая Болгария" с 6,11% и партия "Возрождение" с 5,19%.

Следует отметить, что при таком раскладе сил партия "Продолжаем изменения" не получит абсолютного большинства и должна будет формировать коалицию с другими политическими силами.

Партию возглавляют Кирилл Петков и Асен Василев – два бывших служебных министра (экономики и финансов) в переходном правительстве Стефана Янева.

Явка избирателей составила всего 38,70%.

Это уже третья в этом году попытка болгар избрать парламент, ведь после выборов в апреле и июле ни одна из партий не смогла создать коалицию и сформировать правительство.

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