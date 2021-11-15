Лукашисты отключили многодетной маме из Гродно электричество за долги 12 15.11.2021, 11:09

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«Социальное государство» во всей красе.

Почти месяц многодетная семья в микрорайоне Ольшанке в Гродно живёт без электричества. Единственный источник света в квартире — гирлянда на батарейках и портативный ночник, которого хватает на два часа. Оказалось, электроэнергию отключили за неуплату коммунальных услуг. Но женщина уверяет, что долг уже частично погасила.

В редакцию «Вечернего Гродно» обратился неравнодушный друг семьи. Он рассказал, что 11 октября в квартире, где живёт Елена и её двое несовершеннолетних детей, отключили электричество. Мужчина недоумевает, как такое может быть, и попросил разобраться и помочь семье.

Получила квартиру как многодетная мать

Журналисты связались с многодетной мамой и встретились с ней у неё дома. Квартира, в которой живёт Елена с детьми, социальная. В просторную трёшку переехала из однокомнатной квартиры в 2017 году. Постепенно обжилась: купила блок-стенку, комод, двухъярусную кровать. Старшая дочь вышла замуж и живёт с мужем. Сейчас в Ольшанке прописаны трое — Елена и две младшие дочери. Где отец девочек, неизвестно, с ним женщина не общается. Когда отключали свет, она была на работе.

— Дети около восьми утра услышали, что кто-то ковыряется в щитовой, а через несколько минут в квартире пропал свет. Дочка вышла, посмотрела: никакой бумажки в дверях нет. Пришла ко мне на работу и рассказала о том, случилось, — говорит Елена.

Женщина позвонила в ЖЭС, электросети, но ей сказали, что электричество никто не отключал. Вызвала аварийку, бригада приехала, куда-то позвонила, а после уехала и свет не подключила.

За коммуналку набежало 1400 рублей

Елена обратилась по телефону 115. Её спросили про задолженность, на что она ответила, что долг высчитывают из зарплаты. По её словам, вся сумма — 1400 рублей, сейчас осталось чуть больше 600 рублей. Последний раз из зарплаты вычли около 300 рублей — столько указано в расчётном листке за октябрь в строке «Удержание штрафов». Правда, каких именно, остаётся только догадываться.

— Как я могу заплатить сразу такие деньги? Хотела кредит оформить, но банк не даёт, потому что была испорчена кредитная история, — сетует белоруска.

Многодетная мать покупает продукты минимум на день-два, чтобы не портились, и хранит их на балконе. Стирает вручную, мобильник заряжает на работе или у дочери. Уроки дети делают днём, пока светло. В прихожей на зеркале висит гирлянда на батарейках. Елена говорит, купила упаковку. Есть ещё портативка, но её хватает не больше чем на два часа.

— В таких условиях живём месяц, и сколько ещё будем — неизвестно. Самовольно подключить свет не могу — всё равно отрубят, ещё и штраф дадут, — разводит руками мать троих детей.

За свет не платит почти год

В КУП по оказанию услуг «Единый информационный расчётно-кассовый центр» пояснили, что Елена — злостный должник. В прошлом году она не платила по жировке семь месяцев, в этом — с июня по октябрь. За октябрь ей было начислено всего 43 рубля, из них она внесла только 25 рублей. Общая сумма основного долга у неё — более 600 рублей, плюс пеня — ещё почти 850 рублей.

Похожая ситуация и с оплатой за электроэнергию. Последний раз за свет женщина заплатила в декабре прошлого года — чуть больше 70 рублей. По состоянию на 1 ноября за ней числится долг вместе с пеней — более 300 рублей. В сентябре городским районом электросетей была подготовлена нотариальная надпись и направлена в отдел принудительного исполнения.

— Среди многодетных семей встречаются злостные неплательщики. Родители не отдают себе отчёта, что дети становятся заложниками ситуации. Вместе с тем у Елены не самый большой долг. Есть семья, которая задолжала за свет более 1250 рублей. Приходится идти на крайние меры, когда дети могут быть изъяты из семьи — говорит начальник сектора по контролю бытовых абонентов Гродненского городского района электросетей Андрей Алейников.

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