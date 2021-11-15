Во Франции начнут производить экологичные медицинские маски 2 15.11.2021, 11:25

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иллюстрационное фото

Если эко-маски попадут в природу, они не нанесут ей вреда и полностью исчезнут через 4 месяца.

Во Франции запустят производство экологичных медицинских масок. Такие маски функционально и визуально практически не отличаются от обычных, пишет «Евро пульс».

В отличие от привычных масок, эко-маски можно будет компостировать, а если они попадут в природу, они не нанесут ей вреда и полностью исчезнут через 4 месяца (обычным маскам на это требуется 400 лет).

Ткань для масок будут делать из волокон сахарного тростника, рисового крахмала и полимеров на биологической основе. Придавать цвет изделиям будут с помощью чернил на соевой основе.

На прилавках французских аптек эко-маски появятся в начале следующего года.

Согласно недавнему исследованию, во время пандемии жители планеты ежедневно выбрасывают более 4 миллиардов одноразовых медицинских масок. Их утилизация и переработка наносит существенный вред окружающей среде, поэтому страны ЕС активно работают над тем, чтобы сделать изделия более экологичными. Например, в Нидерландах создали защитную маску, из которой можно вырастить цветы.

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