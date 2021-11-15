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«Мигранты устали, замерзли и обозлились»

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  • 15.11.2021, 11:32
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«Мигранты устали, замерзли и обозлились»
фото: Anadolu Agency

Настало время, о котором предупреждали многие.

- Настало время, о котором предупреждали многие эксперты, - пишет телеграм-канал «БОР». Мигранты устали, замёрзли и обозлились. Зло их направлено на всех: от польских пограничников, которые защищают границу своей страны, до белорусских «зелёных человечков» без опознавательных знаков.

Важно держать в уме, что курды и иже с ними — горячие люди, которые загнаны в нечеловеческие условия сумасшедшим дедом. Это не мирные белорусы. Они будут готовы на все. Тут как раз и увидим на что способны слабовички.

Но и обычным белорусам радоваться нечему, потому что эти людям нужны будут еда и крыша над головой, и они будут это брать.

Оставайтесь дома, берегите себя. Остановим финансирование этого идиотизма, исправим ситуацию в Беларуси сами, своими силами. Мы это можем.

Бастуй, Беларусь.

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