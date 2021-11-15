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Владельцам новых паспортов и ID-карт не выдают кредиты?

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  • 15.11.2021, 11:39
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Владельцам новых паспортов и ID-карт не выдают кредиты?

В чем проблема.

Более трех тысяч белорусов уже обзавелись биометрическими паспортами. И уже успели столкнуться с типичными для новой системы проблемами: не все специалисты понимают, как работать с непривычными документами, а программное обеспечение не заточено для их распознавания. В итоге одни люди не могут получить кредиты, другие — подтвердить свою прописку, а третьи — заверить необходимые документы удаленно. Onliner разбирается, что происходит и когда систему наконец настроят.

Для чего все это и как система должна работать

Новые документы планировали ввести очень давно, но все никак не получалось. И вот недавно это наконец свершилось: 1 сентября первые белорусы получили новые биометрические паспорта и ID-карты. Биометрический паспорт по своей сути — это загранпаспорт, который нужен для выезда за границу. В нем больше страниц для виз, а также есть пластиковая страница со встроенной микросхемой, которая содержит отпечатки пальцев и данные владельца.

Вместе с новым паспортом придется получать также ID-карту, которая служит удостоверением личности. В нее встроена микросхема с вашим фото, отпечатками пальцев рук и другими персональными данными.

Заменять старый паспорт на новый пока необязательно, но если для вас пришла пора менять документ — то вам выдадут паспорт и карту нового образца. Стоит ID-карта 1,5 базовой величины (43,5 рубля), биометрический паспорт — 2 базовые величины (58 рублей). Если хотите получить документы в ускоренном порядке (за 15 дней), придется заплатить еще по 1 базовой, а если в срочном порядке (за 5 дней) — по 2 базовые за каждый документ.

По данным белорусского МВД, в первый день за ID-картой обратились более 300 человек, за биометрическим паспортом — 270. Всего же, по данным на 7 ноября, новые документы получили более 3 тысяч белорусов.

Предполагается, что идентификационная карта позволит владельцу не блуждать по коридорам разных инстанций в поисках справок и документов, а получать их онлайн. Кроме того, в перспективе ID-карта может работать как база данных, поскольку содержит в себе водительское удостоверение, банковские и скидочные карты и многое другое. А еще она позволит нанимателю считывать ваши данные (образование, адрес, дети и все такое), в том числе данные из базы МВД (нет ли у вас судимостей или алиментов, например).

Также в идентификационную карту вшита ваша личная электронная цифровая подпись, которой можно (пока только в теории) заверять любой документ через портал электронных услуг.

«Думал, перебои будут пару дней, но никак не два месяца!»

Новая система нужная и полезная и должна упростить жизнь белорусам. Осталось понять, когда она заработает. Спустя 2,5 месяца оказалось, что воспользоваться идентификационной картой пока нигде толком не получается.

— Сегодня столкнулась с крайне неприятной ситуацией. Оказывается, «БСБ Банк» до сих пор не работает с ID-картами. Прошло два месяца с начала выдачи паспорта нового образца, но банк отказывает в операциях с паспортом, аргументируя это тем, что их программа еще не настроена под них, — жалуется Ольга.

У Петра вообще плачевная ситуация — парень признается, что за эти два месяца не раз пожалел о смене паспорта. Ему отказали в кредите несколько банков.

— Так совпало, что мой паспорт закончился, а с 1 сентября ввели новую систему. Я подался 2 сентября и был первым в своем районе. С этого дня начались мои злоключения, — говорит парень. — Несколько банков отказали в кредите, потому что у них нет программного обеспечения для считывания ID-карт и нет распоряжений руководства. И так практически везде, где нужно предъявить паспортные данные. Чтобы получить выписку со счета, нужно ввести измененные паспортные данные, а программа в банке не позволяет это сделать на основе карты. В другом банке система не позволила ввести серию и номер паспорта, выдавая, что таких данных не существует. Сотрудники говорят, что это не от них зависит: им пока не дали новое ПО. В третьем банке не смогли получить мои данные из МВД об отсутствии судимостей и задолженностей. Там тоже не оказалось информации обо мне, и банку выдали отказ. А банк, соответственно, отказал мне.

Аркадий столкнулся с проблемами из-за того, что прописка не указана ни в паспорте, ни на самой карте, а только прошита в ней. Чтобы посмотреть, нужна специальная программа, которой нет.

— То же самое — с органом, выдавшим документ: теперь вместо него какой-то код — и что он значит, никто не знает. Эти данные пишут под мою диктовку. А когда сдавал на права в ГАИ, показал карту — так у меня потребовали старый паспорт, чтобы проверить, где я прописан. И хорошо, что он у меня с собой был (там виза еще есть), а то не знаю, как бы пришлось это доказывать, — вспоминает читатель. — Судя по тому, как у всех операторов лезут глаза на лоб при виде моей идентификационной карты, такие документы они встречают редко. Я думал, перебои будут пару дней, пока все настраивают, но никак не два месяца!

Куда меньше, но все же возникают проблемы и с самим паспортом — просто потому, что он новый.

— У меня оставалось две чистые страницы паспорта, а нужно было переезжать в другую страну. Поэтому 3 сентября пошел подаваться в срочном порядке на новый паспорт. Все заняло от силы 20 минут, но удивило, что за срочность пришлось заплатить дважды: 58 рублей за паспорт и столько же — за карту. Итого за все документы — более 200 рублей. Через неделю паспорт был на руках, — рассказывает Александр. — На границе его долго рассматривали россияне и задавали кучу вопросов: менял ли я фамилию, что за паспорт и есть ли у меня старый. Пришлось показать аннулированный паспорт — и меня наконец пропустили. Сказали, что он красивее, чем прежний.

Тем не менее есть организации, которые уже научились уживаться с новыми документами клиентов.

— Удивительно, но единственным местом, где знали, что это и как этим пользоваться, оказалась «Белпочта»! Даже талон можно получить с указанием, что требуется операция по идентификационной карте. Сотрудницы, конечно, удивляются, но знают о ней. Хотя подозреваю, это потому, что данные никуда не вводятся, так бы тоже была куча проблем, — рассказывает Антон.

Правда, на практике пока карта работает только там, где не нужно вводить данные в систему.

— Я вышла замуж, и пришлось менять фамилию вместе с паспортом. Новый документ оказался посовременнее и лучше по дизайну, его теперь в каждом окошке специалисты рассматривают, — делится впечатлениями Алена. — Проблем пока не возникало ни с паспортом, ни с ID-картой. Я несколько раз ходила с ней в медцентр и на почту за посылками. Специалисты просто переписывали данные.

«Точных сроков, когда МВД обновит свои базы, нет»

Мы обратились в техподдержку Национального центра электронных услуг с главным вопросом: почему спустя два с половиной месяца люди по-прежнему не могут получить документы, удостоверив их цифровой подписью ID-карты?

— На ID-карте уже есть сертификат физического лица, однако системы других организаций на текущий момент времени не интегрировали свои системы с Единой системой идентификации физических и юридических лиц, на данный момент все находится в опытно-промышленной эксплуатации, — ответили в техподдержке НЦЭУ.

В одном из банков пояснили, что сложности при выдаче кредитов действительно есть. Дело в том, что раньше специалист банка вводил данные клиента в программу, которая автоматически проверяла данные клиента по всем базам, в том числе МВД. Теперь это можно сделать только вручную.

— Сейчас, если банк отправит запрос в МВД на проверку ID-карты, в ответ придет отказ с пояснением, что такой документ не выдавался. Это происходит только потому, что в МВД пока не наладили обновление своих баз с учетом биометрических документов. Точных сроков, когда это произойдет, нет. Если банк реализовал альтернативные решения по проверке ID-карт (использование считывателей документов, ручные проверки и анализ в иных источниках того, что карта была на самом деле выдана и что она действительна), соответственно, в таком случае у владельца ID-карты шансы на получение кредита такие же, как у владельца обычного паспорта. Но многие банки не могут позволить себе проверять данные вручную из-за огромной клиентской базы.

В пресс-службе МВД нам пояснили, что со стороны министерства нет никаких преград для работы банков. И появится ли система проверок в прежнем, удобном для банков виде, тоже большой вопрос.

О том, что многие банки не могут выдавать кредиты владельцам идентификационных карт, в Нацбанке знают.

— Мы знаем, что проблемы возникают, сейчас разбираемся. Национальный банк отправил соответствующие запросы в коммерческие банки и другие заинтересованные организации, — пояснили в пресс-службе регулятора.

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