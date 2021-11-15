Ученые обнаружили новый минерал внутри алмаза из глубины Земли 15.11.2021, 11:50

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Алмаз поднялся на поверхность из нижней мантии планеты.

Ученые были полностью удивлены, обнаружив невиданный ранее тип минерала после изучения большого алмаза из глубины планеты. Ученые увидели так называемый перовскит силиката кальция (CaSiO3) вблизи. Считается, что этот минерал естественным образом встречается глубоко внутри планеты, появляясь около нижней мантии Земли, пишет lenta.ua со ссылкой на Еxpress.

Нижняя мантия, которая простирается от 660 до 2900 км, отмечает переход между переходной зоной Земли и внешним ядром. Другая форма CaSiO3 довольно часто встречается по всему миру и известна как волластонит. Минерал содержит небольшое количество металлов, таких как железо, магний, калий и натрий.

Волластонит используется в промышленных процессах для улучшения характеристик многих продуктов, включая пластмассы, краски, керамику и строительные материалы.

Новый минерал похож, но имеет другую кристаллическую структуру, которая может образоваться только под сильным давлением в нижней мантии.

Ученые официально назвали его давемаоит в честь китайско-американского геофизика Хо Квана «Дэйва» Мао из Геофизической лаборатории Научного института Карнеги.

Минерал был обнаружен в крупном алмазе, обнаруженном в Орапе, Ботсвана. Драгоценный камень обрел форму в мантии Земли на глубине около 410 миль (660 км) от поверхности. По оценкам, алмазу понадобилось от 100 до 1,5 миллиардов лет, чтобы выбраться из мантии.

Сейчас он находится в Музее естественной истории Лос-Анджелеса в Калифорнии, где его проанализировал Оливер Чаунер из Университета Невады в Лас-Вегасе.

Международная минералогическая ассоциация официально признала его новым минералом.

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