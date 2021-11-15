«Легкие молодого парня стали черными, рассыпались, как песок» 15.11.2021, 12:51

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Коронавирусом сейчас чаще болеют молодые.

Заведующая интенсивной терапией больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолинец заявила, что коронавирусом все чаще болеют молодые люди, пишет nv.ua.

«Пугает то, что все чаще болеют молодые люди. Во время предыдущих волн у нас не было смерти от коронавируса человека до 40 лет. Если случались такие смерти, то у этих людей были какие-то сопутствующие тяжелые болезни», — сказала она.

По ее словам, когда пациенты попадают в больницу, «то их состояние уже очень тяжелое, выражена дыхательная недостаточность».

«Они истощены продолжительной интоксикацией, длительной температурой», — сказала врач.

Медик заявила, что в большинстве случаев в мире молодежь легче переносит коронавирус, в 80% случаев поправляются.

«Но все равно молодым людям нужно соблюдать определенные рекомендации во время болезни — больше пить воды, дышать свежим воздухом, быть под наблюдением», — сказала она.

По ее словам, Дельта-волна выглядит несколько иначе.

«Болеют и тяжелее молодые люди, дети и беременные. У нас в реанимации скончался молодой парень. Это трагедия, потому что он был здоров и без сопутствующих проблем, но Дельта-штамм в разы более агрессивный и „сжег“ его легкие», — сказала она.

Матолинец добавила, что врачи долго боролись за его жизнь.

«Делали все, что могли, но он не выжил. Я была на вскрытии — это страшная картина. Его легкие стали черными, рассыпались в руках, как песок. У молодого парня фактически не было легких. Вот что ковид делает с организмом», — сказала она.

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