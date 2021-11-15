Из Беларуси идет крупнейшая утечка мозгов за всю историю 19 15.11.2021, 13:00

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Лукашисты сделали для этого все возможное.

- Санкции, кризис на границе, коронавирус, продажа независимости и далее по списку, - пишет телеграм-канал «БОР».

Каждой этой проблемы по отдельности достаточно для того, чтобы положить на лопатки любое государство. Но у нас назревает еще одна колоссальная проблема, эффект которой напоминает снежный ком: вымывание кадров из страны.

Этот процесс происходил и до августа 2020. Умные люди редко соглашались на те зарплаты, которые им предлагало государство и с течением времени просто покидали страну. Август же разогнал этот процесс. Были уволены многие специалисты, которые без труда наши свое место в Украине и Польше. Наиболее ярким примером стала ситуация с Украиной. Власти признали, что если бы не то колоссальное количество прибывших в страну медиков, они вряд ли бы справились с пандемией. И это показатель.

Что говорить о заводах, где на место профессионалов посадили вчерашних студентов, которые и попрактиковаться толком не успели? Именно это и было причиной многих аварий на производствах. Станки старые, к ним нужен подход. Бывшие студенты не шибко рвутся в бой, ведь зарплаты у молодых специалистов в первые годы редко превышают 500 рублей.

Следующие на очереди — учителя. Жертвенность во имя знаний и подрастающего поколения это, конечно, прекрасно, но здесь и массовых увольнений не нужно было организовывать, так как преподавателям и так основательно надоела постоянная бумажная волокита.

Мы пока не можем провести точное социологическое исследование на эту тему, но раз уж эти процессы начинают бросаться в глаза настолько можно сделать вывод, что началась тотальная миграция профессионалов из страны. Что после этого будет с государством — непонятно. Но если мы сейчас не начнем решать эти проблемы, мы рискуем остаться совсем без страны.

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