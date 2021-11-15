Сотни нелегалов уже находятся на пограничном переходе с Польшей 7 15.11.2021, 13:05

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Видеофакт.

Нелегалы, направляемые белорусскими силовиками, прибыли к польскому КПП на границе с Беларусью. Судя по видео, их уже сотни.

Поступает информация, что это лишь голова колонны, основная часть еще в пути.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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