Зубра, который прибился к коровам в Глубокском районе, пустили на мясо 29 15.11.2021, 13:13

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Фото: «Веснік Глыбоччыны»

Животное не вывезли в лес, а убили.

В конце октября СМИ писали, что к стаду коров в Глубоком примкнул зубр. А несколько дней назад в группе «ВКонтакте» появилась информация о том, что зубра не вывезли в лес, а убили и отправили тушу на мясокомбинат. Zerkalo.io попытались выяснить судьбу животного.

Из всех номеров, указанных на сайте сельхозпредприятия «Золотая подкова», которому и принадлежат те самые коровы, трубку сняли только в бухгалтерии. Сотрудники рассказали, что «тоже слышали, что его [зубра] убили». Больше никаких подробностей там не знают.

Фото: «Веснік Глыбоччыны»

Ведущий научный сотрудник Беловежской пущи Алексей Буневич говорит, что другого выхода у сотрудников предприятия фактически не было: зубр, прибившийся к стаду коров, может представлять опасность, вернуть его в дикую природу невозможно без средств для обездвиживания животных, а они в Беларуси запрещены.

Напомним, это не единственный случай в Беларуси, когда зубр прибился к коровьему стаду. В 2016 году молодой зубр облюбовал угодья ОАО «Любань» в деревне Леликово и присоединился к стаду коров. Правда, того зубра позже отправили жить в демонстрационные вольеры.

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