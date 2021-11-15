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На границе Беларуси и Польши звучат выстрелы

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  • 15.11.2021, 13:28
  • 30,304
На границе Беларуси и Польши звучат выстрелы
Архивное фото «Белсат»

Белорусские военные устроили провокацию.

Министерство обороны Польши опубликовало видео, на котором звучат выстрелы. Белорусские военные открыли огонь.

На видео можно рассмотреть человека с оружием, который выбегает из леса и направляется в сторону заграждения. Мигрантов рядом не видно.

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