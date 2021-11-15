На границе Беларуси и Польши звучат выстрелы 7 15.11.2021, 13:28

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Архивное фото «Белсат»

Белорусские военные устроили провокацию.

Министерство обороны Польши опубликовало видео, на котором звучат выстрелы. Белорусские военные открыли огонь.

На видео можно рассмотреть человека с оружием, который выбегает из леса и направляется в сторону заграждения. Мигрантов рядом не видно.

Kolejne prowokacje Białorusinów. Odgłosy strzałów, prawdopodobnie ze ślepej amunicji to codzienność, z która mierzą się nasi żołnierze i funkcjonariusze. pic.twitter.com/n2tcZHz4GY — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

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