«Хозяйка приехала, будучи сильно пьяной, и устроила страшный скандал» 4 15.11.2021, 13:43

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История, как в Минске пара сняла комнату в квартиру у приличной пенсионерки.

Понедельник — время жизненных историй, о которых невозможно молчать.

В 2016—2017 годах молодой человек вместе с девушкой и другом снимал квартиру в Московском районе Минска. В трешке, в проходной комнате, уже жил квартирант, поэтому пара заняля две оставшиеся комнаты. И, как водится, поначалу ничего не предвещало беды, пишет «Онлайнер».

— Вообще, во всех квартирах, которые мне довелось арендовать, были свои нюансы и странности. Но все они меркнут на фоне того, что произошло в этой трешке, — рассказывает Илья. — Когда мы только познакомились с хозяйкой — женщиной лет 60 — все было в порядке: отдали деньги, завезли вещи, переселились. Более-менее нормально мы прожили месяца три.

Смущало только то, что каждый месяц хозяйка, никого не предупреждая, приходила в 10 утра, открывая дверь своим ключом, и шла на кухню что-то готовить и курить.

А потом парень, обитавший в проходной комнате (который оказался проблемным в финансовом плане), решил съехать. После этого хозяйка почему-то стала к нам странно относиться. Хотя предпосылок для этого совершенно не было. Первое время мы сами платили за третью комнату и были довольны таким раскладом. Но хозяйка для чего-то решила заселить на свободные метры свою дочку — девушку лет 30. Ну, решила и решила — мы сделать ничего не можем.

Дочка присматривалась к нам недели две, а потом решила включить «хозяйский контроль». Например, моя девушка поздно возвращалась с работы домой, и вот, только открыв дверь в 11 часов вечера, она слышала «приглашение» идти мыть кухню. Для чего это делать среди ночи? Уборка спокойно терпит до завтра. Уточню, что мы не грязнули, зарастающие по самые уши, но и не помешанные на чистоте. Все в меру.

Затем последовали другие странности: девушка эта была довольна закрытая, поэтому дружеских отношений между нами не случилось: «доброе утро» и «пока» — вот и все общение. Но не это главное: у нее случались истерики, да такие, что было жутко. Сидим мы у себя в комнате, смотрим фильм и слышим, как за стенкой дочка хозяйки три минуты плачет навзрыд, а потом смеется. И это продолжалось не пять или десять минут, а часа два. Может, конечно, она с кем-то переписывалась и так реагировала, но все равно это было ненормально.

Не знаю, что дочка рассказывала своей маме, но отношения между нами стали накаляться. Хозяйка начала наезжать на мою девушку, называя ее женщиной свободного поведения (мягко говоря). Естественно, терпеть такое мы не стали и собрались съезжать. Когда сказали об этом собственнице, она отреагировала нормально. Но все изменилось, когда женщина приехала принимать квартиру.

Во-первых, она была абсолютно пьяная. Просто в неадеквате. Обойдя всю квартиру и не найдя, к чему придраться, она вскипела и начала орать, оскорбляя нас, особенно мою девушку. В запале придумала, что у нее пропала какая-то картина за 15 евро (хозяйка очень кичилась тем, что ездила в Италию на заработки). Честно говоря, мы уже думали вызывать милицию.

В самый разгар разборок в квартиру зашли следующие потенциальные жильцы: увидев их, хозяйка успокоилась и даже начала нормально общаться. Ребята передали ей деньги. После этого собственницу снова переклинило, и она опять начала на нас орать. Тогда без пяти минут квартиранты, посмотрев на все это, передумали заселяться и попросили вернуть залог.

В ответ хозяйка разорвала деньги и бросила их на пол.

Это было не выселение, а настоящий кошмар. Уходили мы оттуда с содроганием. Через несколько месяцев хозяйка снова напомнила о себе, позвонив моему другу, но он уже не стал снимать трубку. Вспомнив эту историю, я залез поискать объявление — вдруг квартира еще сдается. Но нет, оказалось, теперь она продается. Так что, может, в СМИ появится еще история о странных продавцах.

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