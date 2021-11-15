Глава МИД Литвы: Мы должны добиться, чтобы Минский аэропорт стал бесполетной зоной 11 15.11.2021, 17:00

16,948

Габриэлюс Ландсбергис

Евросоюз действует решительно.

Мы должны стремиться к тому, чтобы аэропорт Минска стал зоной, запретной для полетов, и чтобы здесь не приземлялся ни один самолет с нелегальными мигрантами, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибывший на заседание Совета по внешним сношениям Европейского союза (ЕС), пишет delfi.lt.

"Самый важный вопрос для нас - это ситуация на литовско-польской границе, и сегодня мы это обсудим, сконцентрируемся на вопросе санкций, но я предлагаю пойти дальше, нам нужно сделать аэропорт Минска бесполетной зоной, по крайней мере, на некоторое время. Мы должны гарантировать, чтобы самолеты, которыми прибывают люди, желающие мигрировать, незаконно пересечь границу, не приземлялись в Минске или в любых других аэропортах Беларуси", - сказал Ландсбергис.

Министр иностранных дел Литвы также подчеркивает необходимость создания условий для возвращения нелегальных мигрантов в страны происхождения после открытия гуманитарного коридора.

"Другое дело - как мы обеспечим безопасный коридор для людей, которые уже находятся в Беларуси, чтобы безопасно вернуть их домой. Нам нужно работать с международными организациями, ООН и другими, чтобы вернуть людей. Если мы сможем создать безопасный коридор, правительство Литвы будет готово оказать помощь людям, возвращающимся домой", – подчеркнул Г. Ландсбергис.

По словам министра иностранных дел Литвы, помимо санкций, необходимо говорить о юридической ответственности лиц, которые способствовали транспортировке людей к внешней границе ЕС.

"В-третьих, нам нужно обсудить не только санкции, но и будущее белорусского режима, когда санкции будут исчерпаны, нам нужно будет поговорить о правовых последствиях для тех, кто причастен к доставке людей в Беларусь, которые привели к такому количеству человеческих трагедий на польско-литовской граница с Беларусью", – сказал Г. Ландсбергис.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».