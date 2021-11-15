В Витебской областной больнице от COVID-19 скончалась 32-летняя роженица 2 15.11.2021, 17:01

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«Белые халаты» опубликовали сводку по коронавирусу в Беларуси.

Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал ковидные новости по Беларуси:

- B Витебской областной больнице на выходных от COVID скончалась 32-летняя роженица. Новорожденный ребенок, появившийся на свет на 7 месяцев с помощью кесарева сечения, жив и находится под наблюдением врачей.

- За воскресенье (14.11) в Городская клиническая больница (ГКБ) №6 Минска умерли от коронавирусной инфекции 7 человек.

- За субботу (13.11) в 10 ГКБ скончались от коронавирусной инфекции 7 пациентов. За пятницу (12.11) в этой больнице умерли 10 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также «10-ку» на выходных посетил с внеплановым визитом министр Пиневич. Цель визита министра характеризуют как «видимость бурной деятельности», поскольку никаких видимых итогов приезда министра в больницу не последовало. Также сообщали, что министр на выходных должен был посетить 1 ГКБ, но этот визит не состоялся.

Госпитализация в 10 ГКБ восстановлена в полном объеме, пока еще есть свободные места.

С этой недели точно размывается торакальная хирургия, на прошлой неделе отделение переводило своих коронавирусных больных по другим отделениям, что было непросто, ведь у торакальщиков большое количество высокопоточных кислородных точек. Есть информация, что в 10-ку будут привозить больных на торакальные операции со всей РБ. В реанимации пытаются ограничить «чистый» участок для послеоперационных больных.

- Сообщают, что с сегодняшнего дня в поликлинике номер 1 города Лида в «чистой» зоне прием будут вести только интерны, поскольку все врачи-специалисты заняты в «красной» зоне. Об этом посетителей поликлиники предупреждает регистратура при записи на прием. Интернов задействуют в работе на ковид до 1 декабря. Как правило, интернов отправляют на визиты, но тот факт, что молодые коллеги в городе Лида оставлены на приеме без помощи более старших медиков, говорит как об остром кадровом дефиците, так и о том, что эпидемия ковид даже и близко не прекратилась.

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