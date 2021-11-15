закрыть
15 ноября 2021, понедельник, 17:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Витебской областной больнице от COVID-19 скончалась 32-летняя роженица

2
  • 15.11.2021, 17:01
  • 21,006
В Витебской областной больнице от COVID-19 скончалась 32-летняя роженица

«Белые халаты» опубликовали сводку по коронавирусу в Беларуси.

Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал ковидные новости по Беларуси:

- B Витебской областной больнице на выходных от COVID скончалась 32-летняя роженица. Новорожденный ребенок, появившийся на свет на 7 месяцев с помощью кесарева сечения, жив и находится под наблюдением врачей.

- За воскресенье (14.11) в Городская клиническая больница (ГКБ) №6 Минска умерли от коронавирусной инфекции 7 человек.

- За субботу (13.11) в 10 ГКБ скончались от коронавирусной инфекции 7 пациентов. За пятницу (12.11) в этой больнице умерли 10 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также «10-ку» на выходных посетил с внеплановым визитом министр Пиневич. Цель визита министра характеризуют как «видимость бурной деятельности», поскольку никаких видимых итогов приезда министра в больницу не последовало. Также сообщали, что министр на выходных должен был посетить 1 ГКБ, но этот визит не состоялся.

Госпитализация в 10 ГКБ восстановлена в полном объеме, пока еще есть свободные места.

С этой недели точно размывается торакальная хирургия, на прошлой неделе отделение переводило своих коронавирусных больных по другим отделениям, что было непросто, ведь у торакальщиков большое количество высокопоточных кислородных точек. Есть информация, что в 10-ку будут привозить больных на торакальные операции со всей РБ. В реанимации пытаются ограничить «чистый» участок для послеоперационных больных.

- Сообщают, что с сегодняшнего дня в поликлинике номер 1 города Лида в «чистой» зоне прием будут вести только интерны, поскольку все врачи-специалисты заняты в «красной» зоне. Об этом посетителей поликлиники предупреждает регистратура при записи на прием. Интернов задействуют в работе на ковид до 1 декабря. Как правило, интернов отправляют на визиты, но тот факт, что молодые коллеги в городе Лида оставлены на приеме без помощи более старших медиков, говорит как об остром кадровом дефиците, так и о том, что эпидемия ковид даже и близко не прекратилась.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип