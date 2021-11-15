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Что будет с белорусской экономикой, если Польша закроет границу

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  • 15.11.2021, 14:52
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Что будет с белорусской экономикой, если Польша закроет границу
иллюстрационное фото: Onliner

Также режим Лукашенко может совершить «самострел» в виде перекрытия транзита газа.

Польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский заявил, что Польша может перекрыть наземные погранпереходы и даже железнодорожное сообщение через свои границы. Еще раньше Лукашенко угрожал в ответ на санкции перекрыть транзит газа по территории Беларуси. Насколько вероятны эти угрозы и какими могут быть последствия для белорусской экономики? Об этом в материале nn.by.

Как на нас отразится закрытие Польшей границы?

«Беларусь всегда пользовалась своим географическим положением и позиционировала себя как удобную для транзита страну, — говорит академический директор Центра экономических исследований BEROC (Киев) Екатерина Борнукова. — У нас активно развивался и транспорт, и логистика.

Мы даже в кризисный прошлый год, когда из-за коронавируса ряд транспортных потоков остановился, заработали 1,8 миллиарда долларов на чистом экспорте транспортных услуг (экспорт минус импорт). Это существенная сумма, сравнимая с той же нефтепереработкой. А в плане ВВП, так и больше, поскольку речь идет и о трубопроводном транспорте тоже. Это 4—5% ВВП (от 2,4 миллиардов долларов).

В случае закрытия транспортного сообщения, то нас ждут еще и имиджевые потери, если еще об этом можно говорить для Беларуси.

Взять ситуацию с тем же Китаем. Мы всегда убеждали китайских партнеров: продукцию предприятий, которые вы построите в Беларуси, будет всегда удобно продавать и в Европу, и в Россию.

Позиционировали себя как страну, которая оказывает именно логистические услуги. Тот же «Великий Камень» строился исходя из этих соображений. И в целом Беларусь претендовала на значительную роль в китайской инициативе «Один пояс — один путь».

Из-за ситуации в Беларуси мы и так уже видим снижение инициативы от Китая. И долги они перестали рефинансировать, и приток инвестиций не такой, как мы рассчитывали. Потому что раньше всегда был рост.

Тем не менее, если сейчас случится еще вот такая ситуация, когда мы перекроем потоки китайских и российских товаров в ЕС и, наоборот, товаров из ЕС в Россию и Китай, если из-за нас усложнится транзитный путь, то это испортит наши взаимоотношения и с Китаем.

А у нас, если вы помните, чуть ли не вся экономическая стратегия завязана на том, что мы больше будем дружить с Китаем и другими «странами дальней дуги». Они там и технологии дадут, и экспортные рынки, и все у нас будет хорошо и замечательно без этих европейцев.

Поэтому, если граница с Польшей закроется, то и в краткосрочной перспективе это огромные потери в экспортной выручке и ВВП, в работе многих белорусских компаний. Среди них очень много и частных, и их проблемы правительство не настолько напрямую испытывает. Оно любит частников игнорировать. С другой стороны и государственные компании также будут нести убытки. Это довольно серьезная угроза.

Ситуация и для Польши не будет чересчур приятной, но учитывая обстоятельства, реальность этого решения не кажется такой уж невероятной, как казалось несколько месяцев назад».

«Для Беларуси важна как поставка белорусских товаров в саму Польшу, так и транзит», — отмечает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«Если говорить о транзите, то на транспортных услугах Беларусь заработала более 3 миллиардов долларов.

Причем большая часть транспортных услуг — это транзит из Европы в Россию и Китай, и в обратном направлении. Соответственно, здесь может идти речь об убытках, которые можно оценить в 1—2 миллиарда долларов в течение года.

Через границу ЕС и Беларуси идет огромный транзит, огромный поток с востока на Запад. Учитывая пропускную способность этого направления, альтернатив не так много. Этот грузопоток, как автомобильный, так и железнодорожный, трудно пустить через Украину или страны Балтии.

Если представить, что Польша выполнит свое обещание, то это убытки не только для Беларуси. Убытки будут для ЕС, России и Китая. Поэтому закрытие границ не кажется вполне вероятным.

Теоретически Россия будет давить на Беларусь, если эти меры будут введены. Но, если все будут исходить из того, что это сценарий маловероятный и ничего в реальности не произойдет, то не факт, что Россия будет на что-то давить».

Что произойдет, если в Лукашенко перекроет транзит газа?

В ответ на санкции со стороны ЕС Александр Лукашенко в четверг пригрозил, что перекроет транзит газа через газопровод «Ямал-Европа». Напомним, белорусский участок газопровода принадлежит российскому «Газпрому». Компания уже заявила, что гарантирует выполнение своих обязанностей перед заключившими с ней договора странами.

Владимир Путин заявил, что впервые слышит о таких намерениях Лукашенко. Он добавил, что Лукашенко ни разу не упоминал в разговорах об этом. «Хотя он может», — оценил вероятность такого сценария Путин и отметил: технически Беларусь имеет такую возможность.

Между тем по условиям контракта 2012 года, согласно которому «Газпром» приобрел «Белтрансгаз», который контролирует белорусский участок газопровода «Ямал-Европа», белорусская сторона обязана обеспечить непрерывную и беспрепятственную транспортировку российского газа по территории страны.

Если же это условие не будет выполнено, то белорусская сторона должна по требованию «Газпрома» выкупить все ранее переданные акции ОАО «Белтрансгаз» за 5 миллиардов долларов и компенсировать «Газпрому» расходы, которые у него могут возникнуть в связи с этим.

Путин добавил, что перекрытие транзита газа не поспособствует белорусско-российским отношениям.

«Заявление о перекрытии газа выглядит достаточно смешно, учитывая, что 30 октября транзит газа по этому газопроводу был остановлен, — считает Катерина Борнукова. — Его только недавно на днях восстановили в небольшом объеме. И насколько он будет нужен после полного запуска «Северного потока — 2» абсолютно непонятно.

Тот же «Газпром» сейчас всеми силами пытается доказать европейским партнерам, что это не он стоит за газовым кризисом в Европе. А наоборот, пытается этот кризис решать. И тут такие заявления.

Мы уже видели в прошлом году, как Беларусь самовольно распоряжалась собственностью «Газпрома» — «Белгазпромбанком». Поэтому я бы не исключала вероятности, что трубу могут перекрыть даже без согласования с «Газпромом». Но ирония в том, что для Европы теперь в этом уже нет ничего страшного.

Транзит, который идет через белорусскую трубу, сейчас большее значение имеет для самой Беларуси как источник дохода в бюджет — нам Россия платит за то, что газ перемещается по нашей территории.

«Если вспомнить, что речь идет о российском газе и российской трубе, то перекрытие транзита в таком случае выглядит как объявление экономической войны России, — отмечает Вадим Иосуб. — Мне кажется это маловероятно, учитывая, что Россия — это сейчас единственный союзник».

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