Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы 6 Владимир Халип

15.11.2021, 15:20

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Владимир Халип

Туристы, что с них взять.

Он пошел с туза. Ход беспроигрышный - о чем тут было размышлять. Тем более, что старуха-процентщица (или графиня?..) все-таки выдала тайну трех карт. Тройка, семерка и что-то там еще. Незачем голову ломать, вспоминать, угадывать. И не имеет значения, чего с перепугу наплела эта графиня или иная старорежимная ведьма. Вроде бы у них там еще какой-то граф Сен-Жермен возникал, но это в нынешних высоких кругах вообще никого не волнует. От Москвы до Минска каждый выдающийся политик давно знает: начинать надо с туза.

Колода была неполной. Двадцать восемь дорожных и еще три в сухом остатке. Точнее, в проекте. Но карты все-таки сдали. И тут оказалось, что именно туз на руках. К тому же пиковый. Уже мерещился ошеломительный выигрыш. Как упустить такую возможность? И он пошел. Напролом. К польской и сразу к литовской границе. Толпа под конвоем силовиков, то ли силовики под конвоем толпы впечатляли убойно. Тем более, что двигался этот железный поток неумолимо в сторону ненавистного Запада.

Никакой чрезвычайности. По официальной версии – это обычная группа туристов. С льготными визами, с билетами только в один конец. Малая часть тех толп любопытных с Востока, которых накануне холодной и долгой зимы вдруг потянуло неудержимо в эту мирную и свободолюбивую страну, чтобы своими глазами увидеть стабильность в ее чистом виде. И еще хотелось Брестскую крепость заодно посетить. А если повезет, и в Беловежскую пущу заглянуть. Вот и двинулись большой колонной напрямую к Западной границе. Под присмотром опытных экскурсоводов в камуфляже. И намеченной цели достигли.

А потом начался лесоповал. Туристы, что с них взять. Захотели вникнуть в смысл всем известной пословицы «лес рубят – щепки летят». Это для своих такое любопытство заканчивалось обычно в советской тайге. А гостям издалека тут позволено все. К тому же совершенно случайно в руках у них оказались топоры, лопаты, саперные кусачки для колючей проволоки. Выяснилось к тому же, что и контингент в этом потоке соответствующий. Конечно, есть тут и дети, и женщины – как же без них? Но основная масса – парни от двадцати до тридцати лет. По здешнему – призывной возраст. Ребята крутые, хваткие.

Вон как лихо, умело рубят сосны – точно на контрольно-следовую полосу ложатся стволы. Кучно, рядком. Подминая польские проволочные заграждения. Проходы для прорыва возникают почти мгновенно. И начинается штурм границы отдельными группами. С польской стороны сообщают уже о прорыве около шестисот человек. Их пытаются оттеснить на исходные позиции. Начинается активный этап спецоперации «Лесоповал». Однако докладывать в центр об успехах пока еще рано. Атака явно захлебнулась. Началось то самое позиционное противостояние, которое уже не однажды сводило к нулю грандиозные замыслы всем известных стратегов.

А ведь как шикарно было задумано! Вдруг, будто ниоткуда, собираются на границе несметные толпы туристов. Режим вроде бы не при чем. Во всяком случае, препятствовать движению масс не намерен. И несговорчивый Евросоюз цепенеет от ужаса перед новым великим переселением народов. Только один вопрос волнует отныне брюссельских чиновников. Да кто же тот новый Атилла, который взбудоражил, поднял и двинул на Запад все эти невообразимые потоки людей?

Самолеты в минский аэропорт все прибывают. Несмотря на объявленные некоторыми компаниями отмены рейсов. И вот уже новые толпы направляются к западной границе. Отдельными отрядами. Очень мобильными и уверенными в неизбежной удаче. Место сбора определено – автозаправка вблизи пропускного пункта. А там, у КСП, за спинами решительного авангарда горят костры, разрастается лагерь. Тылы ждут удобного момента, чтобы двинуться дальше. Или команды. Гэбисты, внутренние войска тут же. Наблюдают. Фиксируют. Чего-то ждут.

Никакая не стихия. Все управляемо. Продуманно. Четко организовано. Большая игра началась. Это тот самый ход тузом, который был обещан Евросоюзу минувшей зимой. Еще в вертикальных кругах иногда проливают ритуальные слезы по поводу страданий людей, оказавшихся в приграничных лесах наедине с лютым холодом. Но уже определилась четко стратегия. Оказавшихся в режимном тупике, в приграничной ловушке будут держать и едва ли без выгоды выпустят. Не зря же их туда загоняли. Это большая игра. Брать заложников и требовать от постылого Запада выкуп они научились. Уже потирают руки и анонсируют неизбежные переговоры и непременную отмену всех санкций. Уверены, что не поспешили? Ситуация нелепая и беспросветная.

На границе между Польшей и нашей страной – полноценная гуманитарная катастрофа. Тщательно спланированная и четко организованная. Возникшая только потому, что бескомпромиссному повелителю подведомственного пространства вдруг показалось, что в долгой и безнадежной игре с ловким кремлевским союзником он сделал удачный ход тузом. Выигрыш почти бесспорный. Отныне даже Брюссель вынужден будет с ним считаться. И Кремль не сможет, как прежде, посматривать на него свысока. Управляемый кризис на западной границе – аргумент неотразимый.

Но возникает невольно пока еще безответный вопрос. Так кто же реально выиграл в этой внезапной схватке? Как нередко случается, победа определяется по набранным очкам. И тут вроде бы лидирует главный союзник – Москва. Она внимательно отслеживает ситуацию и дожидается, когда прямо в руки упадет созревший плод. А пока все идет своим чередом. Российские стратегические бомбардировщики уже несут боевое дежурство в небе нашей страны. Под Гродно, в двадцати километрах от польской границы высаживается российский десант. Новая военная доктрина двух стран подписана безоговорочно, и что там в этой доктрине, тут почти никому не известно. И это еще не все. Вполне возможно, Россия навяжет и совместную охрану западной нашей границы. И таможню не забудет. А лобовая оккупация – это вчерашний день.

Однако и младший союзник в реальном выигрыше не сомневается. Вот только во время процедуры принуждения к подписанию дорожных карт заявил почему-то, что тянет его неудержимо в Питер. Пройтись бы по путинским местам, заглянуть в подворотни. А вдруг там еще где-то блуждает тень старой ведьмы, которой известны три тайные карты. И если повезет, узнать непременно, почему, когда ходишь с туза, откуда-то свыше непременно слышится голос: «Дама ваша бита!»

А может, вообще во всем граф Сен-Жермен виноват?

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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