«Газпром» отказался бронировать допмощности для транзита газа 6 15.11.2021, 15:38

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Фото: ТАСС

Цены в Европе взлетели.

Российский «Газпром» снова отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на декабрь. Об этом свидетельствуют результаты аукционов бронирования на декабрь, пишет liga.net.

После отказа «Газпрома» от бронирования газопровода Ямал-Европа спотовая цена газа в Европе взлетела.

Отмечается, что итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров сильно влияют на цену газа на спотовом рынке.

"Оператор газотранспортной системы Украины распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" было предложено 9,8 млн куб. м в сутки и еще 5,2 млн куб. м в сутки – на ГИС "Сохрановка".

Все они остались невостребованными, свидетельствуют результаты сессии Regional Booking Platform.

После публикации итогов аукциона цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до 81,27 евро за МВт.ч, то есть $962 за тысячу кубометров.

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