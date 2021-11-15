В Минске начался суд над анархистами-партизанами

В Минске начался суд над анархистами-партизанами4
- 15.11.2021, 15:44
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Его сделали закрытым.
Суд над анархистами-партизанами Игорем Олиневичем, Дмитрием Дубовским, Сергеем Романовым и Дмитрием Резановичем пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял председательствующий на процессе судья Вячеслав Тулейко, сообщает ПЦ «Весна».
Перед началом процесса в зал пустили около 15-ти человек — родных и близких фигурантов дела. Однако и им вскоре пришлось покинуть зал.
Молодых людей задержали, напомним, 28 октября прошлого года возле украинской границы.
Всем им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 289 УК (Акт терроризма) — от восьми до двадцати лет лишения свободы; ч. 2 и ч. 4 ст. 295 (Незаконный оборот оружия) — до десяти лет лишения свободы. Кроме того, Дубовского и Олиневича обвиняют по ч. 1 ст. 333−1 (Незаконное перемещение через границу запрещенных веществ, огнестрельного оружия или взрывных устройств) — до семи лет лишения свободы.
Отметим, что анархисты-партизаны ссылались на свое право оказывать сопротивление незаконному режиму, который узурпировал власть в стране.