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В Норвегии обнаружили новый вариант штамма коронавируса «Дельта»

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  • 15.11.2021, 16:00
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В Норвегии обнаружили новый вариант штамма коронавируса «Дельта»

Специалисты считают, что у данного типа вируса нет каких-то особых конкурентных преимуществ.

В Норвегии обнаружили новый вариант коронавируса AY.63, являющийся подвидом штамма "Дельта". По мнению специалистов Норвежского института национального здравоохранения, новый вид не более опасен, чем другие, сообщает unian.net.

Впервые его обнаружили еще в июне. Однако специалисты считают, что у данного типа вируса нет каких-то особых конкурентных преимуществ.

"У нас нет данных о том, что вакцина не действует против этого штамма, существенных причин для беспокойства пока нет", — заявила представитель института Каролина Брагстад.

Напомним, на фоне стремительного увеличения распространения коронавируса японские ученые выяснили, что новый штамм COVID-19, который получил название "Мю", в 10 раз устойчивее к антител людей, переболевших "начальным" вариантом коронавирус.

Кроме этого, "Мю-штамм" в 9 раз устойчивее к антител, которые были получены в результате прививки вакциной Pfizer.

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