«Все, надоело, ушел на больничный за свой счет» 15.11.2021, 16:17

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К забастовке продолжают присоединяться новые люди.

Вот что они пишут телеграм-каналу «БОР» о происходящем:

— Все. Надоело. Всю жизнь на госпредприятии. Супруга — учитель в школе. Заставили в субботу везти на хоккей долбаный. Вчера температура у неё.

Я с ребёнком быстро уехал из дому. Ушёл на больничный за свой счёт. Хотя начальство поняло, что просто не могут люди уже пахать за гроши. В расчетнике за октябрь на 20% меньше, чем за сентябрь. Задолбало!

Слава Богу на даче урожай. На какое-то время хватит. Главное — детей сберечь. Они будущее. Бастуй, Беларусь. Только так можно и нужно бороться с режимом.

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