Как под Клецком войско ВКЛ разгромило главного союзника Москвы 15.11.2021, 16:52

Клецкая битва имела большое значение в белорусской истории.

5 августа 1506 года произошла знаменитая Клецкая битва между войсками ВКЛ и крымскими татарами, пишет planetabelarus.by.

Согласно историческим сведениям, в мае 1506 года татарская орда, которую возглавили сыновья Менгли-Гирея Фетих-Гирей и Бурнаш-Гирей, выступила из Крыма. Клецк был выбран не случайно: именно здесь пересекались дороги, ведущие на Вильно, Пинск, Несвиж и Слуцк. Став лагерем возле города, и оставив там треть своего войска, крымские царевичи отправили остальных за ясырем. Численность татарского войска до сих пор является предметом спора: по одним данным, количество татар приближалось к 30 тысячам, по другим – к двадцати, но большинство историков склоняется к цифре семь тысяч воинов.

Весть о прибытии татарского войска пришла в Лиду во время сейма магнатов и шляхты. Миссия по уничтожению татар была возложена на плечи великого гетмана литовского Станислава Кишки, известного победой над молдаванами в районе Днестра в 1497 году, и маршалка надворного Михаила Глинского. Михаил Львович Глинский был потомком знаменитого беклярбека Золотой Орды Мамая. В конце XIV века один из его сыновей перешел на службу к великому князю литовскому Витовту, получив земли на Заднепровье. Резиденция рода Мамаевичей находилась в городе Глинске на Суле, который и дал название новой фамилии.

24 июня 1506 года сейм объявил сбор войск. За неделю под Лидой собралось от 6 до 10 тысяч воинов, представлявших преимущественно литовские, а также центрально- и западнобелорусские земли. Гетман Станислав Кишка выступил навстречу татарам. Он решил атаковать непосредственно их лагерь под Клецком.

5 августа с утра воинов повел в бой Михаил Глинский, которому Кишка передал командование, сославшись на болезнь. Войско Великого княжества Литовского подошло к реке Лань возле Клецка. Там их уже поджидали татары.

Они решили принять бой в своем лагере, используя как оборонительный рубеж реку Лань, но Михаил Глинский под прикрытием двух пушек и отряда аркебузиров сумел навести гати и по ним ворваться в татарский лагерь. Татары попытались было сбросить отряд Глинского в Лань, но в итоге крымчаки не выдержали литовского напора и побежали. При отступлении через болотистую речку Цепра погибла большая часть крымской орды, однако сами царевичи Фетих и Бурнаш Гиреи смогли переправиться и уйти в Крым, где едва уберегли головы от отцовского гнева. Основные силы татар были разбиты, но оставались еще чамбулы, охотившиеся за ясырем. Предусмотрительный Глинский оставил в лагере засаду, в которую и попадали возвращавшиеся с добычей чамбулы.

В результате битвы под Клецком крымско-татарское войско было полностью разбито, крымчакам и их покровителям туркам пришлось временно отказаться от своих захватнических планов в отношении Великого княжества Литовского.

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