Погранпереход «Брузги» оказался в дыму из-за костров мигрантов 15.11.2021, 17:45

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Мигранты обживаются на территории пограничного перехода «Брузги-Кузница».

Мигранты начали обустраиваться на территории пограничного перехода "Брузги-Кузница", они разбивают палатки, раскладывают спальники прямо на дороге и разводят здесь костры.

По оценкам польской Пограничной службы, на пункте пропуска "Брузги" сейчас находится более 3,5 тысяч беженцев.

Колонна мигрантов в сопровождении белорусских силовиков в понедельник покинула лагерь и перешла к пункту пропуска на въезде в Польшу.

Po stronie białoruskiej🇧🇾w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach,cudzoziemcy tworzą od rana koczowisko-palą ogniska i rozstawiają namioty.Miejsce gdzie do tej pory koczowali przy linii granicy, jest w tej chwili puste-służby białoruskie dostarczają tam wodę i drewno.#zgranicy pic.twitter.com/WgL2zBtODS — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 15, 2021

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