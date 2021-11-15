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Погранпереход «Брузги» оказался в дыму из-за костров мигрантов

  • 15.11.2021, 17:45
  • 2,058
Погранпереход «Брузги» оказался в дыму из-за костров мигрантов

Мигранты обживаются на территории пограничного перехода «Брузги-Кузница».

Мигранты начали обустраиваться на территории пограничного перехода "Брузги-Кузница", они разбивают палатки, раскладывают спальники прямо на дороге и разводят здесь костры.

По оценкам польской Пограничной службы, на пункте пропуска "Брузги" сейчас находится более 3,5 тысяч беженцев.

Колонна мигрантов в сопровождении белорусских силовиков в понедельник покинула лагерь и перешла к пункту пропуска на въезде в Польшу.

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