Путин отчитал Лукашенко за заявление о транзите газа? 15.11.2021, 17:50

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Фото: Getty Images

Белорусские госСМИ об этом молчат.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости», что поговорил с Лукашенко о транзите газа в Европу.

Напомним, белорусский диктатор пригрозил закрыть транзит газа в Европу:

— А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Мы не должны останавливаться — ни перед чем.

Позднее Путин заявил, что не слышал этого заявления, но «Лукашенко мог такое сказать».

Примичательно, но белорусские госСМИ о разговоре диктатора и главы Кремля на тему газа молчат.

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