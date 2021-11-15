Путин отчитал Лукашенко за заявление о транзите газа?
- 15.11.2021, 17:50
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Белорусские госСМИ об этом молчат.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости», что поговорил с Лукашенко о транзите газа в Европу.
Напомним, белорусский диктатор пригрозил закрыть транзит газа в Европу:
— А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Мы не должны останавливаться — ни перед чем.
Позднее Путин заявил, что не слышал этого заявления, но «Лукашенко мог такое сказать».
Примичательно, но белорусские госСМИ о разговоре диктатора и главы Кремля на тему газа молчат.