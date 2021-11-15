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Какой будет погода на неделе?

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  • 15.11.2021, 18:24
  • 5,208
Какой будет погода на неделе?

Прогноз по Беларуси на 16-18 ноября.

16 ноября погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над северо-востоком Украины. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по стране ожидается туман, слабый гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -2..-8°С, днем -2..+4°С; по юго-западу она составит ночью -1..+2°С, днем +5..+7°С. Атмосферное давление будет падать, пишет pogoda.by.

17 ноября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гродненской области выпадут небольшие осадки, в основном дождь. Местами туман, слабый гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем по северо-западу республики порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1°С по северо-западу страны до -10°С по юго-востоку, днем -2..+4°С, в юго-западных районах Беларуси до +7°С.

18 ноября погоду в стране обусловят атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики выпадут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -4..+3°С, по юго-востоку страны -5..-8°С; днем +1..+8°С, по востоку 0..-1°С.


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