Белорусские автодилеры не продают новые машины россиянам 5 15.11.2021, 18:34

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«Вброс» или «взвешенное решение»?

Белорусские автомобильные дилеры отказываются продавать новые машины российским покупателям. Причины такого решения все называют разные, при том что законы и нормы в стране не менялись, а значит, повлиять на это не могли. Эксперты автомобильного рынка видят в этом «договоренность между дилерами», «запрет надзорных структур», «информационный вброс» и «взвешенное решение», пишет zerkalo.io.

Автодилеры: «Машины россиянам не продаем»

Граждане России негодуют: некоторые белорусские автомобильные дилеры отказываются продавать им новые автомобили. Российский портал Autonews сообщил, что в список отказников входят салоны Lada, Renault, Volkswagen, Kia. Причины этого дилеры называют разные, но некоторые из них предлагают выход — можно оформить покупку на белоруса, а через некоторое время переоформить на себя.

— У нас под запретом все сделки с нерезидентами Беларуси. Мы не знаем всех нюансов российского законодательства, но у нас уже имеются прецеденты с нашими клиентами, которые не могут поставить на учет в РФ автомобили, купленные у нас, — сегодня сообщил читателю Zerkalo.io дилер Toyota.

Консультант сказал, что это связано с отсутствием в РБ системы электронного паспорта транспортного средства. Если ранее клиенты из РФ каким-то путем ставили на учет такие авто, то сейчас не могут. А компании-посредники, которые раньше на платной основе осуществляли деятельность по постановке авто на учет в РФ, на текущий момент помочь тоже не могут

Дилер Lexus сообщил, что продажа авто россиянам возможна только через «индивидуальное согласование с руководством». Для этого надо выбрать автомобиль (некоторые модели есть в наличии), сообщить о позиции консультанту, тот передаст топам, а они уже будут решать, продавать или нет.

Представители автомобильных брендов Land Rover, Jaguar, BMW, Mazda, Mercedes сообщили, что ограничений по продажам авто у них нет, купить их могут и россияне.

Что говорят об этом в России?

Российские эксперты в сфере автомобильного рынка выдвигают разные причины запрета на продажу машин, а также говорят о законности такой меры.

— Люди едут (за авто в Беларусь. — Прим.) чтобы сэкономить. В России сейчас практически невозможно купить автомобиль без навязанных опций, потому что мы находимся в ситуации, когда продавец диктует условия, поскольку есть явный дефицит автомобилей, — рассказал «Новой газете» Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».

Он не исключает, что в Беларуси на данный момент действуют более жесткие правила по продаже автомобилей, «может быть, президент или какие-то надзорные структуры запретили продавать машины с дополнительными опциями».

— Я не думаю, что здесь договоренность о запрете на продажу машин между дилерами. В конце концов, белорусы тоже ведут бизнес, и любому дилерскому центру выгодно продать дороже. И они бы продали дороже, значит, могут быть какие-то запреты, строже работают контрольные органы.

— Из-за того, что на российском рынке образовался дефицит новых автомобилей в связи с кризисом на глобальных рынках микроэлектроники, российские автодилеры стали безнаказанно задирать цены. Если российские граждане повально сейчас поедут покупать машины в Беларуси, то наши автодилеры и, соответственно, импортеры лишатся большой части своих доходов. Я предполагаю, что это сговор между импортерами. Я думаю, что иностранные автопроизводители как-то скоординировали этот момент, чтобы не дать возможности российским гражданам покупать в Беларуси более выгодно, — считает Антон Недзвецкий, юрист, вице-президент Общества потребителей автотехники России.

Однако, в Российской ассоциации автодилеров (РОАД) заверили, что ничего не знают о договоренности российских и белорусских дилеров о введении запрета на продажу россиянам машин. «Считаем такую договоренность невозможной в условиях конкурентного рынка», — подчеркнули в РОАД.

Что об этом думают в Беларуси?

— Сообщения о запрете продаж белорусскими автодилерами автомобилей российским покупателям не соответствуют действительности. Подобного рода запреты могут вводиться нормативными актами либо решениями автопроизводителей (дистрибьюторов, поставщиков) в рамках действующих дилерских контрактов, — сообщил «Ежедневнику» Сергей Варивода, заместитель председателя правления БАА и председатель совета директоров ООО «Китайские автомобили».

Однако нет белорусских законов, норм международного права, ограничивающих заключение сделок купли-продажи между белорусскими резидентами — автодилерами и российскими покупателями.

— Не исключаю, что отдельные автопроизводители (дистрибьюторы), большинство из которых являются резидентами РФ, могут вводить территориальные ограничения продаж. На дилерском рынке действительно не приветствуется экспансия дилеров одного региона на рынки покупателей другого региона.

Варивода считает, что сегодняшняя ситуация — информационный вброс, за которым стоят интересы российского бизнеса, которые хотят удержать потенциальных покупателей. Тем более что цены на авто в Беларуси ниже, чем в России.

Еще один белорусский эксперт, пожелавший остаться анонимным, считает, что отказ некоторых автомобильных дилеров продавать новые машины россиянам — «это их самостоятельное решение, оно взвешенное и правильное, потому что даст долгоиграющий эффект для будущего».

— Во всем мире сейчас дефицит новых автомобилей. Но люди, у которых денег достаточно, хотят их покупать. В российских автосалонах цены выросли очень сильно, на каждой дополнительной опции (будь то копеечные коврики или сеточка на бампере) накручивают большие деньги, а отказаться от нее нельзя. Маржа с продажи авто достигает нескольких тысяч долларов, — объясняет специалист.

Эксперт говорит, что белорусские автомобильные дилеры такие «бешеные накрутки» не делают, а потому продаваемые в наших салонах машины стоят значительно дешевле, чем в России.

— Понятно, что в таких условиях россияне хотят покупать авто у нас. С одной стороны это вроде бы и хорошо для дилера — все со склада будет продано. Но что продавать дальше в условиях мирового дефицита на авто? К тому же надо учесть, что россиянин, купивший автомобиль, — это разовый посетитель, к дилеру он больше никогда не вернется. А если бы машину купил белорус, то он бы еще в фирменный центр на обслуживание приехал. Поэтому наши дилеры придумывают различные причины для того, чтобы корректно отказать в продаже авто соседям.

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