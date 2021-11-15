Стену на польско-белорусской границе будут строить круглосуточно

Стену на польско-белорусской границе будут строить круглосуточно23
- 15.11.2021, 19:01
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Начнут в этом году.
Польша планирует начать строительство стены на границе с Беларусью уже в текущем году. Строительные работы будут проводиться круглосуточно.
Об этом пишет в Twitter-аккаунте глава МВД Польши Мариуш Камински.
По словам главы МВД Польши, над строительством стены будут работать одновременно четыре компании. В то же время работы будут длиться круглосуточно в три смены.
Строительство начнут уже в текущем году.