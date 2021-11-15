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Стену на польско-белорусской границе будут строить круглосуточно

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  • 15.11.2021, 19:01
  • 18,904
Стену на польско-белорусской границе будут строить круглосуточно

Начнут в этом году.

Польша планирует начать строительство стены на границе с Беларусью уже в текущем году. Строительные работы будут проводиться круглосуточно.

Об этом пишет в Twitter-аккаунте глава МВД Польши Мариуш Камински.

По словам главы МВД Польши, над строительством стены будут работать одновременно четыре компании. В то же время работы будут длиться круглосуточно в три смены.

Строительство начнут уже в текущем году.

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