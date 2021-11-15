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Завтра в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

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  • 15.11.2021, 19:09
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Завтра в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

Это 30-е изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 16 ноября в Беларуси максимальные розничные отпускные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 16 ноября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 2 рубля, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 10 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 32 копейки, ДТ — 2 рубля 10 копеек.

— Средняя котировка нефти в первой половине ноября составила 83 доллара США за 1 баррель и выросла к январю на 52 процента, в то время как цены на автобензины и дизельное топливо с начала года увеличились на 15,7 процента, — проинформировали в «Белнефтехиме».

Это тридцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 28 сентября: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.

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