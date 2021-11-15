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«Слуга народа» избрала нового главу партии

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  • 15.11.2021, 19:19
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«Слуга народа» избрала нового главу партии

Кто получил должность.

На съезде политической партии "Слуга народа" избрали новую главу партии. Ей стала заместитель главы фракции СН в Верховной раде Елена Шуляк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера партии Юлии Палийчук.

"Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа". Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на эту должность", - отметила она.

Что известно о Шуляк

Он является заместителем главы фракции "Слуга народа". А также заместителем главы комитета Верховной рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Шуляк также глава Координационного совета по проблемным вопросам градостроительства.

Что с предыдущим председателем партии

Александр Корниенко сложил полномочия главы партии "Слуга Народа", чтобы сосредоточиться на работе в качестве первого заместителя спикера Верховной рады Украины.

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