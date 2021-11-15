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В операции на пункте пропуска «Кузница» задействован спецназ Беларуси

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  • 15.11.2021, 19:23
  • 38,502
В операции на пункте пропуска «Кузница» задействован спецназ Беларуси

Об этом сообщило Минобороны Польши.

В операции на контрольно-пропускном пункте "Кузница", где на границе с Польшей собрались тысячи нелегальных мигрантов, участвует белорусский спецназ. В польском минобороны опубликовали фото одного из бойцов спецподразделений Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Польши в Twitter.

"Бойцы белорусского спецназа принимают участие в сегодняшней операции в районе (КПП - ред. )"Кузница", - говорится в сообщении ведомства.

К посту прикреплена фотография военного в камуфляже и закрытым балаклавой лицом. Человек движется по территории лагеря мигрантов и разговаривает по телефону.

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