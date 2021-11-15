В операции на пункте пропуска «Кузница» задействован спецназ Беларуси 18 15.11.2021, 19:23

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Об этом сообщило Минобороны Польши.

В операции на контрольно-пропускном пункте "Кузница", где на границе с Польшей собрались тысячи нелегальных мигрантов, участвует белорусский спецназ. В польском минобороны опубликовали фото одного из бойцов спецподразделений Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Польши в Twitter.

"Бойцы белорусского спецназа принимают участие в сегодняшней операции в районе (КПП - ред. )"Кузница", - говорится в сообщении ведомства.

К посту прикреплена фотография военного в камуфляже и закрытым балаклавой лицом. Человек движется по территории лагеря мигрантов и разговаривает по телефону.

Żołnierze białoruskiego specnazu biorą udział w dzisiejszej operacji w rejonie Kuźnicy pic.twitter.com/ZStUQzwmPj — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

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