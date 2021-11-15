Главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций против режима Лукашенко

Главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций против режима Лукашенко15
- 15.11.2021, 22:03
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Уже обсуждается и шестой пакет санкций.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что главы министерств иностранных дел стран Европейского Союза согласовали пятый пакет санкций в отношении Беларуси, информирует "Интерфакс-Украина".
"Принято политическое решение, касающееся пятого пакета санкций, никто не высказал сомнений в том, что потребуется и шестой пакет", - подчеркнул министр.
Рау отметил, что в настоящее время продолжается обсуждение шестого раунда санкций, поэтому вопрос пока остается открытым.
Отмечается, что Брюссель теперь будет иметь возможность преследовать физические и юридические лица, которые организуют или содействуют деятельности режима Лукашенко относительно создания миграционного кризиса у границ ЕС.