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Главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций против режима Лукашенко

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  • 15.11.2021, 22:03
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Главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций против режима Лукашенко

Уже обсуждается и шестой пакет санкций.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что главы министерств иностранных дел стран Европейского Союза согласовали пятый пакет санкций в отношении Беларуси, информирует "Интерфакс-Украина".

"Принято политическое решение, касающееся пятого пакета санкций, никто не высказал сомнений в том, что потребуется и шестой пакет", - подчеркнул министр.

Рау отметил, что в настоящее время продолжается обсуждение шестого раунда санкций, поэтому вопрос пока остается открытым.

Отмечается, что Брюссель теперь будет иметь возможность преследовать физические и юридические лица, которые организуют или содействуют деятельности режима Лукашенко относительно создания миграционного кризиса у границ ЕС.

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