Главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций против режима Лукашенко 15 15.11.2021, 22:03

24,942

Уже обсуждается и шестой пакет санкций.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что главы министерств иностранных дел стран Европейского Союза согласовали пятый пакет санкций в отношении Беларуси, информирует "Интерфакс-Украина".

"Принято политическое решение, касающееся пятого пакета санкций, никто не высказал сомнений в том, что потребуется и шестой пакет", - подчеркнул министр.

Рау отметил, что в настоящее время продолжается обсуждение шестого раунда санкций, поэтому вопрос пока остается открытым.

Отмечается, что Брюссель теперь будет иметь возможность преследовать физические и юридические лица, которые организуют или содействуют деятельности режима Лукашенко относительно создания миграционного кризиса у границ ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».