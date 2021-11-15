Дмитрий Муратов переизбран главным редактором российской «Новой газеты» 15.11.2021, 20:07

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Дмитрий Муратов

8 октября 2021 года Муратов стал первым российским журналистом-лауреатом Нобелевской премии мира.

Многолетний главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов переизбран на новый двухлетний срок по результатам внутриредакционного голосования, передает редакция газеты.

Другие кандидаты на выборах не выдвигались.

Всего на выборах очно и удаленно проголосовали 102 из 153 штатных сотрудников редакции (66,67%). Таким образом, выборы признаны состоявшимися согласно уставу, который требует участия более половины сотрудников.

94 человека (92,16%) проголосовали за Муратова, восемь — против.

На внутриредакционных выборах впервые было применено дистанционное электронное голосование (ДЭГ), программное обеспечение для которого разработал внештатный сотрудник дата-отдела Евгений Еникеев.

Электронно проголосовали 32 сотрудника, из них 30 — за Муратова, два — против.

«ДЭГ принципиально не может быть защищен от вбросов изнутри системы. Ровно это позволило «скрутить» на ДЭГ в ходе думских выборах 250 000 голосов оппозиции. В маленьких коллективах, таких как «Новая газета», эта проблема может быть решена за счет доверия друг другу и института репутации. На большие сообщества это решение экстраполировать нельзя. На государственных выборах ДЭГ применяться не должен», — заявил глава дата-отдела и внутриредакционной счетной комиссии Андрей Заякин.

В 2019 году Муратова избрали на должность 74 голосами. Тогда это составило 51,7% от числа голосовавших сотрудников редакции. Помимо Муратова за пост главреда тогда боролись предыдущий главред «Новой» Сергей Кожеуров, за которого проголосовал 51 человек, и спецкор Илья Азар, набравший 13 голосов.

60-летний Дмитрий Муратов — один из основателей «Новой газеты». После образования «Новой» являлся членом редколлегии, специальным корреспондентом в зоне боевых действий и заместителем главного редактора.

8 октября 2021 года Муратов стал первым российским журналистом-лауреатом Нобелевской премии мира. Он также стал первым гражданином России, удостоившимся этой награды.

Впервые Муратов был назначен главным редактором в 1995 году. Следующие 22 года именно он руководил газетой. В ноябре 2017 года не стал выдвигать свою кандидатуру на очередные выборы, тогда редакцию возглавил Сергей Кожеуров.