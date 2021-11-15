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В Греции протестовали работники государственных больниц

  • 15.11.2021, 20:17
В Греции протестовали работники государственных больниц

Они протестовали против системы оплаты труда и условий труда на фоне всплеска заболеваемости COVID-19.

Греческие работники сферы общественного здоровья протестовали в Афинах против существующей системы оплаты труда и условий труда на фоне всплеска заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Протестующие утверждают, что им недостаточно платят, они перегружены, а больницам не хватает персонала. Они призвали нанимать больше работников, чтобы правительство включило их в перечень опасных профессий, получающих льготы за опасность, а также чтобы частным врачам приказали помогать в борьбе с пандемией.

По их словам, решение правительства отстранить невакцинированных работников медицинской сферы увеличило дефицит кадров.

В июле Греция ввела обязательную вакцинацию для персонала домов престарелых, а в сентябре – для медицинских работников.

Больницы, особенно в Северной Греции, пытаются лечить всех пациентов, но в этом месяце количество заболевших достигло нового рекорда – более 6000 в день, а места в палатах заканчиваются.

"Жизнь пациентов в опасности, а оставшийся персонал - как резинки, растянутые от клиники до клиники, от палаты до палаты" - сказал президент Федерации работников государственных больниц Михалис Джаннакос.

На прошлой неделе власти объявили о новых мерах, требующих от невакцинированных сдавать негативные тесты для входа в кафе и рестораны, государственные службы и банки. Работникам государственного и частного секторов также нужно сдавать тесты дважды в неделю, чтобы попасть на свое рабочее место.

Правительство пытается избежать очередного карантина, но поскольку только около 60% населения из 11 миллионов вакцинировано, оно рассматривает дополнительные ограничения.

Лишь каждый десятый, который сейчас лечится в отделениях интенсивной терапии от COVID-19, полностью вакцинирован, заявил в понедельник представитель правительства Яннис Ойконом.

Одиннадцать частных клиник согласились предоставить помещение для пациентов с COVID, сказал он, добавив, что правительство попросило частных врачей предложить свои услуги и может приказать им это сделать, если будет необходимо.

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